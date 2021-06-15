Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5158 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отбора и подготовки прокуроров".

Документом предлагается отменить требование к кандидатам на должность прокурора иметь двухлетний стаж работы в области права. Также предлагается предоставить возможность получить необходимый стаж работы непосредственно в прокуратуре.

Законопроект поддержали 276 народных депутатов в ходе заседания во вторник, 15 июня.

Согласно пояснительной записке, документ предусматривает:

внедрение эффективного механизма отбора прокуроров;

повышения доступности и престижности профессии прокурора;

привлечение к ней наиболее подготовленных и добродетельных кадров;

повышение в целом позитивного восприятия института прокуратуры в обществе.

Предусмотрено формирование должностей прокуроров-стажеров за счет вакантных или временно вакантных должностей прокуроров окружных прокуратур. Выплата зарплаты таким стажерам будет происходить за счет экономии фонда зарплаты, поэтому дополнительных расходов бюджетных средств не последует.

Документ также вносит изменения в спецподготовку прокуроров. Срок подготовки хотят сократить. Она будет включать две стадии:

первичная - изучение основ организации работы в прокуратуре и правил прокурорской этики в Тренинговом центре прокуроров;

вторичная - это стажировка в должности прокурора-стажера.

Кандидата на должность прокурора-стажера будут назначать на конкурсной основе в соответствии с полученным на квалификационном экзамене рейтингом.

Закон четко определяет круг полномочий прокурора-стажера. Он не может работать на должности старшего прокурора группы прокуроров, выполнять процессуальное руководство в уголовном производстве о тяжких и особо тяжких преступлениях, выполнять работу в Офисе генпрокурора, облпрокуратурах.

Ранее мы рассказывали, что Рада разблокировала подписание исправленного Зеленским закона о портале сообщений о коррупции.

Также на сегодняшнем заседании Рада во втором чтении поддержала президентский законопроект о налоговой амнистии.