Зеленский предложил строить в украинских вокзалах магазины и кинотеатры
Президент Владимир Зеленский, выступая на форуме "Украина 30", предложил передать вокзалы в концессию.
Об этом информируют "Украинские новости".
"Мы видим, что происходит с "Укрзализныцей". Просто без слез невозможно смотреть. Я видел полностью их математику, их задолженность. Они банкроты... Я не вижу большой проблемы, несмотря на то, что "Укрзализныця" - это стратегические предприятие, если бы в здания вокзалов зашли крутые ритейлеры. Чтобы там были магазины, кафе, кинотеатры. Я бы сдал в концессию все вокзалы. Было бы очень круто", — сказал он.
Также Зеленский считает важной приватизацию государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго", где в начале года назначили нового временного руководителя.
Концессия - это договор, заключаемый государством с частным предпринимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию промышленных предприятий, земельных и других угодий.
Ранее сообщалось, как в Укрзализныце организовали фейковый ремонт вокзала на 750 тысяч гривен.
Также мы писали о том, что аэропорты во Львове и Херсоне передадут в концессию в следующем году.