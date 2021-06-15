Президент Владимир Зеленский, выступая на форуме "Украина 30", предложил передать вокзалы в концессию.

Об этом информируют "Украинские новости".

"Мы видим, что происходит с "Укрзализныцей". Просто без слез невозможно смотреть. Я видел полностью их математику, их задолженность. Они банкроты... Я не вижу большой проблемы, несмотря на то, что "Укрзализныця" - это стратегические предприятие, если бы в здания вокзалов зашли крутые ритейлеры. Чтобы там были магазины, кафе, кинотеатры. Я бы сдал в концессию все вокзалы. Было бы очень круто", — сказал он.

Также Зеленский считает важной приватизацию государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго", где в начале года назначили нового временного руководителя.

Концессия - это договор, заключаемый государством с частным предпринимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию промышленных предприятий, земельных и других угодий.

Ранее сообщалось, как в Укрзализныце организовали фейковый ремонт вокзала на 750 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что аэропорты во Львове и Херсоне передадут в концессию в следующем году.