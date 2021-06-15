Украинцы могут подсчитать ожидаемую продолжительность жизни. Фото: Страна

Минздрав Украины предлагает всем желающим подсчитать продолжительность своей жизни с помощью специального калькулятора. Для этого необходимо честно ответить на вопросы теста и получить результат - ожидаемую продолжительность жизни. Воспользоваться тестом можно по ссылке.

В Минздраве согласны, что до конца никто не знает, сколько лет каждый может прожить, но специалисты создали "Калькулятор жизни", опираясь на современные исследования и научные знания. Он оценивает  долголетие человека через призму его образа жизни.

Также приводится перечень факторов, влияющих на долголетие:

  • пищевые привычки;
  • место жительства;
  • физическая активность;
  • отношение к здоровью;
  • доступ к медицинским услугам.

"Мы рады представить наш новый проект - "Калькулятор жизни"! Он анализирует ряд факторов: привычки, пищевое поведение, хронические заболевания, физическую активность и т.д., и оценивает, как они влияют на долголетие. Калькулятор показывает то, насколько положительные изменения увеличивают продолжительность жизни", - говорится в сообщении Центра общественного здоровья при Минздраве.

калькулятор определяет ожидаемую продолжительность жизни

Кроме того, медики объясняют принцип работы новинки.

"Берем демографические данные, добавляем оценку ваших привычек, анализ определенных заболеваний, еще немного магии ... Готово!", - говорится в сообщении.

Над созданием "Калькулятора жизни" трудились несколько специалистов:

  • Ирина Агеева - руководитель отдела сопровождения поддержки реформ и регионального развития Центра общественного здоровья, энтузиастка цифровых инструментов в онлайн коммуникации, которые стимулируют поведенческие изменения и увеличивают персональные шансы на долголетие.
  • Илья Чайковский - научный консультант, ведущий научный Института кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, кандидат медицинских наук, специалист по медицинской кибернетике и информатике инновационных методов функциональной диагностики.
  • Владислав Маланин - консультант по разработке программного модуля, аспирант Института кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, доктор, архитектор технических решений, специалист по искусственному интеллекту и облачным вычислениям.
  • Владислав Рыбалко - консультант по разработке дизайна и стиля, магистр факультета биотехнологии и биотехники НТУУ "КПИ им. И. Сикорского".

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