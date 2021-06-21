Предстоящая неделя - с 21 по 27 июня - пройдет благоприятно преимущественно для всех подопечных знаков Зодиака. Водным знакам больше повезет в первые дни недели, представителям воздуха и земли стоит активизироваться с середины недели, огненным - в конце недели.

Эта неделя подарит новые возможности профессионального роста и укрепит материальную базу.

24 июня ожидается полнолуние в Стрельце. Период подарит оптимистичное настроение и неиссякаемую веру в прекрасное будущее. Любые перемены будут восприниматься с энтузиазмом, захочется работать интенсивнее, изучать что-то новое и путешествовать.

В конце недели общение и знакомства доставят массу удовольствия. А благодаря чувству юмора и красноречию можно привлечь в свою жизнь важных людей.

Ниже предлагаем подробный астрологический прогноз для каждого знака Зодиака на эту неделю.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнов ожидает активный период в сфере любви и бизнеса. Однако личная жизнь и некая отрешенность будут мешать эффективной работе. Поэтому постарайтесь решить все финансовые вопросы на этой неделе, чтобы запланировать небольшой отпуск с любимым человеком.

Телец (21.04 - 21.05)

Начало этой недели лучше направить на подведение итогов, обзвон коллег, обновление гардероба. У вас впереди насыщенные будни в плане предпринимательской деятельности. Однако до середины недели вам необходимо отказаться от далеких поездок.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Удачная неделя для покупок, укрепления рабочих отношений, решения финансовых вопросов. Выходные будут насыщены романтическими встречами и знакомствами. У некоторых Близнецов этот период удачно совпадет с первыми днями долгожданного отпуска, когда можно будет отрываться на всю катушку, не думая о работе.

Рак (22.06 - 22.07)

Перед вами открыты все двери - не упустите подходящий момент, чтобы открыто заявить о своих потребностях. В начале недели вам улыбнется удача. Близкие пойдут вам навстречу, если убедятся в серьезности ваших намерений. Только от вашего решения зависит ваше будущее.

Лев (23.07 - 23.08)

Неделя неблагоприятная для кардинальных перемен на личном фронте, а вот в финансах огненных Львов ждет успех. Рабочий процесс будет протекать своим чередом, тем необъяснимее для вас станет денежный успех. Вторая часть недели может быть немного скучной, а выходные подарят радость от общения и приятных встреч.

Дева (24.08 - 23.09)

Откажитесь от больших растрат и дорогостоящего отдыха. Избегайте стычек на почве финансов со своей семьей. Подумайте о подработке на лето. Такая работа может оказаться настолько успешной, что вы задумаетесь о кардинальной смене профессиональной деятельности.

Весы (24.09 - 23.10)

Неоднозначный период для Весов. Начало недели может быть весьма неблагоприятным для серьезных шагов и смены жизненного курса. Избежать ссоры с избранником получится только проявив максимум терпения. Зато с середины недели все дела пойдут на поправку. Выходные 26 и 27 июня будут благоприятными днями для того, чтобы уделить внимание себе и своей внешности.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Для Скорпионов неделя начнется благоприятно и позволит достичь блестящих результатов в трудовой сфере. В частности, удача будет сопутствовать в составлении финансовых договоров и при оформлении кредитов. От проблем и ссор в личной сфере вас спасут только выдержка и терпение.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Благоприятная неделя для поиска новых источников дохода и даже смены жизненного курса. Вероятно, что это будет связано со встречей любимого человека или надежного друга. Перемены вас пугают меньше, чем неопределенность. Поэтому постарайтесь оперативно решить запутанные ситуации. До поры-до времени есть смысл действовать, базируясь на принципах дипломатии.

Козерог (22.12 - 20.01)

В рабочих кругах вас ценят за профессионализм и креативность. Вы сможете преодолеть любые трудности и оказаться на коне. Среди недели важно избегать финансовых авантюр. Постарайтесь сосредоточиться на вопросах здоровья, не лишним будет обратиться в медучреждения за консультацией.

Водолей (21.01 - 20.02)

Середина недели - подходящее время для принятия важных решений, связанных с карьерой. Однако в полнолуние могут быть небольшие конфликты в общении с деловыми партнерами. Поэтому остерегайтесь разговоров на повышенных тонах и старайтесь быть максимально сдержанными.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В начале недели у Рыб запланировано несколько поездок и составление бизнес-планов. Все должно пройти успешно, если только вы сами себе не навредите, проявив несговорчивость или завышенные требования к окружающим. Некоторые представители знака столкнутся с необходимостью организации и проведения коллективных мероприятий.