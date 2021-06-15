Так называемый "глава ЛНР" Леонид Пасечник, который месяц назад решил провести военные сборы, подписал "указ" о проверке боеготовности резервистов. Однако уже на следующий день сам же его и отменил.

Об этом сообщает ЛИЦ во вторник, 15 июня.

"В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности, постановляю организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период: с 15.06.2021 по 19.06.2021; с 22.06.2021 по 26.06.2021; с 29.06.2021 по 03.07.2021", - говорилось в предыдущем "документе".

Первые резервисты должны были уже сегодня утром прибыть в учебную часть, однако "указ" был отменен. В то же время, оба указа датированы 14 июня.

"Признать утратившим силу указ главы ЛНР от 14 июня 2021 года № УГ-24/21дсп "О проведении военных сборов граждан, пребывающих в запасе", - сказано в сообщении.

Напомним, 17 мая в Донецке и Луганске начались сборы резервистов и были объявлены военные учения силовиков.

Также сообщалось, что 1 апреля в "ЛНР" и "ДНР" впервые объявили призыв на военную службу, ранее военные подразделения в так называемых "республиках" формировались на контрактной основе.