Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами CBS News в неформальной обстановке - за завтраком в квартире своих родителей в Кривом Роге. В частности, 43-летнюю Холли Вильямс семья главы государства угощала салом на ржаном хлебе, сашими из лосося, домашним печеньем и бренди.

Об этом идет речь в репортаже телеканала.

На фото, которую публикует CBS News, запечатлено, как за завтраком, кроме Зеленского, его родителей и журналистов, присутствует также и глава Офиса президента Андрея Ермака. На столе стоят тарелки с сыром и колбасой, салом, ржаным хлебом, овощами (помидорами и огурцами). Также там видны на столе нарезанные кусочки лосося.

В преддверии саммита президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, как сообщает телеканал, Зеленский заявил, что он хочет, чтобы Америка поддержала заявку Украины на вступление в НАТО - "шаг, который, как опасаются США, может обострить напряженность в отношениях с Москвой".

Журналисты также спросили Зеленского, почему США должен волновать конфликт в Украине, которая находится в тысячах миль от границ Соединенных Штатов. На это президент ответил, "завтра это может прийти в их дома".

В ходе завтрака Зеленский рассказал, что его родители всегда беспокоились за него с момента его избрания на должность президента. Отец президента признался журналисту, что карьера юмориста, а не политика, ему "больше по душе".

Ранее мы рассказывали, что Зеленский сожалеет, что не успел встретиться с Байденом до его саммита с Путиным.

Также сообщали, что Зеленский пожаловался по телефону Джонсону на российские войска.