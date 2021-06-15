В повестку Верховной Рады внесли законопроект №5554, предусматривающий отсрочку положений закона о тотальной украинизации относительно озвучки и дубляжа фильмов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Также на рассмотрение вынесли законопроект №4107 об обеспечении независимости Нацсовета по вопросам телерадиовещания. В него хотели внести правку, в соответствии с которой индустрию предлагалось убрать из сферы действия закона об украинизации. Однако сделать этого не успели.

Глава профильного комитета Никита Потураев попросил снять с рассмотрения законопроект №4107, чтобы депутаты могли на комитете подготовить правки. Однако для этого не хватило голосов, и пришлось начать этот рассматривать этот проект без правки, которая предполагает убрать киноиндустрию из сферы действия закона об украинизации.

Если документ примут в таком виде, то останется шанс только протянуть отсрочку, предусмотренную законопроектом №5554, который внесли в повестку дня.

Напомним, этот проект предполагает, чтобы норма об обязательной озвучке или дубляже вступила в силу не 16 июля 2021 года, а через 2 месяца после окончания карантина (который пока регулярно продлевают). На этот раз депутаты не голосовали непосредственно за включение этого проекта в повестку, а вписали его в проект постановления о внесении изменений в повестку пятой сессии наряду с другими законопроектами.

За это постановление проголосовали 227 депутатов. Таким образом, профильный комитет, который возглавляют Кравчук и Потураев, сможет рассмотреть этот проект и рекомендовать его к принятию уже в ближайшее время. Также, по информации "Страны", депутатам предложат сократить сроки подготовки проекта ко 2 чтению, чтобы успеть его принять до вступления в силу нормы об обязательной озвучке или дубляже фильмов.

Также мы разбирались, как "слуги народа" хотят отменить украинизацию фильмов и сериалов.