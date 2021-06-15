Президент РФ Владимир Путин продлил до 30 сентября включительно мораторий на выдворение мигрантов из России в период пандемии коронавируса, срок которого должен был истечь во вторник, 15 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Мораторий на выдворение нелегальных мигрантов из постсоветских стран был введен из-за пандемии, но 15 июня, тех, кто не успел оформить документы к этому времени должны были депортировать.

Согласно указу, который подписал Путин, до 30 сентября 2021 г. включительно решения об административном выдворении за пределы РФ, принудительном выдворении или депортации приниматься не будут.

Исключения составят следующие лица:

иностранцы или лица без гражданства, которые освобождаются из мест лишения свободы,

те кто нарушил законодательство о государственной границе РФ,

создающие угрозу нацбезопасности, в том числе выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя,

оказывающие содействие в совершении террористических (экстремистских) актов либо совершающих их, а равно иными действиями поддерживающие террористическую (экстремистскую) деятельность,

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе участвующих в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании).

"Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию до 15 марта 2020 г. и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 г. законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, вправе до 30 сентября 2021 г. включительно обратиться в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации с составленным в произвольной форме заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 16 июня до истечения 90 суток с даты снятия введенных РФ временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством приостановлено:

течение сроков временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в Российской Федерации и имеющих гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на его территории, сроков, на которые такие иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания, а также сроков действия визы и миграционной карты с проставленными в ней отметками, выданных этим иностранным гражданам и лицам без гражданства;

течение сроков действия свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, действительных по состоянию на 15 марта 2020 г.;

течение сроков действия разрешений на временное проживание в Российской Федерации и видов на жительство, действительных по состоянию на 15 марта 2020 г., в случае если иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие такие документы, находятся за пределами Российской Федерации;

течение сроков нахождения за пределами Российской Федерации участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших разрешение на временное проживание в Российской Федерации или вид на жительство либо являющихся высококвалифицированными специалистами, в случае если участники названной Государственной программы и члены их семей, иностранные граждане и лица без гражданства не въехали в Российскую Федерацию до истечения 6-месячного срока нахождения за ее пределами, необходимого для принятия решения об аннулировании свидетельства участника названной Государственной программы, разрешения на временное проживание в Российской Федерации, вида на жительство, разрешения на работу, выданного высококвалифицированному специалисту.

Помимо этого, с 16 июня до 31 декабря текущего года включительно приостановлено течение сроков временного или постоянного проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в России, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства зарегистрированы по месту жительства, а также сроков действия удостоверений беженца и свидетельств о предоставлении временного убежища на территории РФ.

С 16 июня до 31 декабря 2021 г. включительно:

иностранные граждане, являющиеся гражданами государств – членов Евразийского экономического союза, вправе заключать трудовые договоры или гражданско-правовые договоры на выполнение работ (оказание услуг) с работодателями или заказчиками работ (услуг) без учета требований к заявленной цели визита в Российскую Федерацию;

иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, вправе обратиться с заявлением о выдаче (переоформлении) патента без учета требований к установленному сроку подачи документов для его оформления и к заявленной цели визита в Российскую Федерацию;

работодатели или заказчики работ (услуг), получившие в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников, при условии выполнения установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе обратиться с заявлением о выдаче (продлении) иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, разрешений на работу без учета требований к заявленной цели визита в Российскую Федерацию.

"Иностранные граждане и лица без гражданства вправе осуществлять трудовую деятельность до истечения сроков действия трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), патентов или разрешений на работу, оформленных в соответствии с пунктом 4 настоящего Указа.

Перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные Российской Федерацией временные ограничения на транспортное сообщение (с указанием даты снятия таких ограничений), утверждается Правительством Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Согласно данным МВД, в России уже более 1 млн нелегалов из стран ближнего зарубежья: из Узбекистана 332 тыс., из Таджикистана 247 тыс., из Украины 152 тыс., Азербайджана 120 тыс., Киргизии 115 тыс., Армении 61 тыс., Молдавии 56 тыс., Казахстана 49 тыс.

Напомним, весной Россия пригрозила депортировать до середины июня 150 тысяч украинцев.

Почему в апреле в РФ заговорили о депортации подробно разбиралась "Страна".