Нардеп от фракции "Слуга народа" Василий Вирастюк, который на заседании Рады 15 июня зачитал присягу под крики "Позор!", заявил, что первый день в парламенте проходит для него непривычно.

Об этом Вирастюк рассказал в парламенте журналистам.

"Первый день для меня довольно непривычный. Ни для кого не секрет, что я в новой для себя сфере, поэтому нужно понять, что и как работает, куда вставлять карточку - это все мне объяснили мои коллеги", - заявил Вирастюк.

Также Вирастюк отреагировал на крики "Позор!", под которые он зачитывал текст присяги.

"Я надеялся, что будет гораздо громче. Я привык в спорте к громким выкрикам и они меня только куражат. На трибуне во время присяги я улыбался, думаю, что это хороший знак. Почему кричали? Думаю, нужно у них спросить", - сказал Василий Вирастюк.

Напомним, "Страна" писала о том, что Вирастюк одержал победу на довыборах в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области, которые прошли в конце марта.

Также мы писали, что Верховный суд дважды отменял решение ЦИК о признании Вирастюка нардепом.

В итоге 5 июня Верховный суд все же признал Вирастюка народным депутатом, а 9 июня ЦИК зарегистрировала его нардепом.