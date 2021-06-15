Переговоры российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, которые состоятся в Женеве 16 июня, пройдут в разных форматах и продлятся около 4-5 часов.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс" во вторник, 15 июня.

"Они (переговоры президентов - Ред.) рассчитаны где-то приблизительно на 4-5 часов. Это с перерывами" - сказал Песков.

Кроме того он рассказал, что в ходе переговоров будет происходить смена форматов. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, переговоры запланированы из трех частей: беседа в узком составе, в расширенном, перерыв и продолжение переговоров. Затем государственные лидеры по отдельности выступят на пресс-конференциях.

По его словам, США и РФ согласовали повестку встречи и "даже заранее проговорили очередность вопросов, которые будут обсуждать", при этом стороны собираются обсудить практически все волнующие их темы. Не исключено, что будут затронуты вопросы Беларуси и Алексея Навального.

Напомним, в преддверии саммита с американским лидером Владимир Путин впервые за три года дал интервью каналу США. "Страна" подробно проанализировала, какие мессиджи шлет российский президент накануне встречи с Байденом.

Также сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие во встрече Путина и Байдена.