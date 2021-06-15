В крупнейшем американском штате Калифорнии со вторника, 15 июня, снимают многие антикоронавирусные ограничения. В частности, тем, кто сделал прививку от коронавируса разрешат ходить без масок. Кроме того, в штате отменили соблюдение обязательной социальной дистанции.

Об этом сообщает Associated Press.

"Полностью вакцинированные люди больше не будут обязаны носить маску, в том числе в закрытых помещениях, в большинстве мест. Со вторника больше не будет государственных правил по социальному дистанцированию и ограничений по вместимости ресторанов, баров, супермаркетов, тренажерных залов, стадионов или где-либо еще", - говорится в сообщении.

В Калифорнии сейчас один из самых низких уровней инфицирования коронавирусом в стране - менее 1%. При этом более 70% взрослого населения получили хотя бы одну дозу вакцины.

"Штат не просто готов вернуться к нормальной жизни, он готов ворваться в неё с музыкой", - заявил губернатор Гэвин Ньюсом.

В 2020 году Калифорния стала первым американским штатом, который ввел ограничения в связи с коронавирусом.

Между тем в Великобритании решили продлить карантинные ограничения до 19 июля, а не 21 июня, как сообщалось ранее, для того, чтобы вакцинировать от Covid-19 как можно больше граждан.

Также мы рассказывали, что Франция сняла часть карантинных ограничений и открылась для туристов. 9 июня начали работу фитнес-центры и парки аттракционов, однако ношение масок в общественных местах и социальная дистанция остались обязательными.