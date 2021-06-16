Сегодня, 16 июня, в Женеве проходит саммит Владимира Путина и Джо Байдена - главное мировое политическое событие.

Президенты России и США встретятся в особняке XVIII века под название Villa La Grange, в окружении живописного парка и Женевского озера.

Начало переговоров в 14:00 по киевскому времени. Они продлятся около 5 часов. Спектр вопросов широкий, среди тем: Украина, Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Афганистан, стратегическая стабильность, пандемия, киберпреступность, климат, Арктика.

После окончания встречи Путин и Байден по отдельности дадут брифинги и ответят на вопросы журналистов. В зависимости от достигнутых договоренностей может быть выпущено совместное заявление.

В Украине к встрече Байдена и Путина относятся настороженно. С одной стороны глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не видит никаких рисков для Украины. С другой - заявил, что Киев не станет признавать никаких договоренностей по Украине, если такие будут приняты без ее участия. А президент Владимир Зеленский накануне саммита предположил, что США могут пойти на снятие санкций и некий размен по вопросу Украины.

"Страна" ведет хронику событий встречи политиков в Женеве. В нашем обновляемом материале самое важное и интересное.

12:30 По пустым, перекрытым улицам едут патрули полиции. Тренируются. За ними, из-за металлических заграждений на тротуарах, наблюдают пешеходы.

12:21 Вот чем угощают журналистов в пресс-центре в Женеве - местные швейцарский экологически чистые продукты - выпечка, закуски. Из напитков охлажденная минеральная вода, кола, кофе.

Фото: РИА Новости

А это сироп мята, клубника, цветочный (справа налево), который издалека можно принять за вино.

Фото: Пул №3

12:16 На сайте президента обнародовали полный текст интервью Владимира Зеленского иностранным СМИ. Он дал его 14 июня. В нем он высказался о саммите Путина и Байдена.

"Я в принципе заинтересован в позитиве от их встречи. Есть небольшой скепсис - это да" - сказал Зеленский.

12:05 Скрин борта российского президента на Flightradar. Видно, что вылетел из Сочи.

12:01 Путин должен прилететь в Женеву около 12:30 по местному времени - в 13:30 по Киеву.

11:41 Центр Женевы перекрыт, в район переговоров могут попасть только члены делегаций и журналисты. Улицы в районе проведения переговоров оцеплены.

11:00 Главный редактор "Страны" Игорь Гужва написал о том, что значат переговоры Байдена и Путина для Украины.

"В начале 2016 года почти в одно и тоже время мои знакомые западные и российские дипломаты сообщили одну и ту же информацию – готовится решение вопроса по Донбассу: его реинтеграция на основе Минских соглашений. То есть, с особым статусом, амнистией и т.д.

Причем об этом уже принципиально договорились Москва и Вашингтон. И позиция уже донесена до Киева.

Было это примерно тогда же, когда Сурков встречался с Нуланд в Калиниграде.

Потом было много сливов о неких планах по реинтеграции, потом приезжала Нуланд в Киев и уговаривала депутатов проголосовать за законы по политической части Минских соглашений.

А потом все как рукой сняло.

Внешне это выглядело так, что планы пошли прахом из-за сопротивления украинской "партии войны". "Народный фронт" сказал, что не будет голосовать за изменения Конституции по Донбассу. А без него голосов не собиралось даже на законы (не говоря уже о Конституции). Ну и плюс к тому постоянные угрозы националистов "третьим Майданом" и повторением бойни под Радой как 31 августа 2015 года.

Этот фактор, конечно, сыграл свою роль. Но был и другой очень важный момент – потеря интереса США.

В начале 2016 года команда Обамы пыталась активизировать процесс, чтоб Минские соглашений были реализованы до президентских выборов и команда демократов записала бы себе это в "перемоги".

Но процесс буксовал из-за саботажа в Киеве, а летом 2016 года, когда началась уже предвыборная кампания, в штабе демократов решили сделать тезис о "Трампе-русском шпионе" одним из основных.

И настаивать далее на реализации Минских соглашений (что в геополитическом плане могло трактоваться как уступка Москве) Вашингтону стало не с руки. Вошло бы в диссонанс с борьбой против "русского шпиона Трампа".

После победы Трампа ситуация с продвижением по Минским соглашениям еще более ухудшилась.

В США демократами была создана целая инфраструктура, которая трактовала любой взгляд Трампа в сторону Москвы как госизмену и раздувала огромный скандал. Естественно, что к теме Донбасса в такой обстановке боялись даже подходить.

А спецпредставителем по Украине был назначен "ястреб" Курт Волкер, который еще в 2015 году критиковал Минские соглашения.

Но вот победил Байден.

На фоне многих прогнозов о чуть ли не грядущей войне, я тогда написал, что как раз при Байдене-президенте шансов на вывод из тупика мирного процесса будет больше. Именно потому, что его не будут обвинять в "работе на Кремль" после каждой встречи с Путиным. Точнее, кто-то, наверное, и будет (уже звучат на эту тему голоса от республиканцев и британцев), но эти обвинения повиснут в воздухе, потому что инфраструктура демократов их не поддержит.

А договариваться у американцев с россиянами есть о чем. И главный вопрос конечно же не Украина, а Китай. Вашингтон не хотел бы видеть дальнейшего сближения Пекина и Москвы, а в идеале хотел бы ослабить их связи. Это одна из ключевых задач для Вашингтона. Собственно, эта задача стояла и в 2014-2015 годах, когда подписывались первые и вторые минские соглашения, призванные создать почву для восстановления разрушенных из-за войны в Украине отношений Запада и России.

Но ситуация с тех пор сильно изменилась.

Постоянное давление американцев все эти годы привело к тому, что Россия все сильнее стал разворачиваться на восток. Попытки расшатать власть Путина как извне (санкции), так и изнутри (Навальный) успехом не увенчались.

А сейчас цены на нефть идут вверх, Китай становится все более крупным партнером и в целом устойчивость России возросла.

И поэтому трудно сказать, какая может быть цена отказа от Китая? И есть ли она вообще?

Но американцы будут пытаться искать решение. И Украина в этих поисках, безусловно, будет занимать далеко не последнее место".

10:56 Стало известно, что Путин вылетел из Москвы в Женеву.

10:55 Почасовая программа встречи Байдена и Путина в Женеве (по киевскому времени)

14:00 Совместное фотографирование Путина с коллегами из США и Швейцарии.

14:15 Начало беседы государственных лидеров, которая состоится на первом этаже в библиотеке.

15:30 Начало российско-американских переговоров в расширенном составе.

19:00 пресс-конференция президента России по итогам саммита.

Американские СМИ писали, что совместную пресс-конференцию решили не делать в США, поскольку Байдену и так приходится оправдываться за инициативу провести встречу с "нерукопожатным" Путиным.

10:53 В Кремле не исключают, что Путин и Байден могут переговорить с глазу на глаз, если захотят, но начнут переговоры в компании Лаврова и Блинкена.

10:50 Ко встрече президентов уже все готово. У входа в особняк установлены флаги. На их фоне политики приветствуют друг друга и сделают совместное фото.

10:47 Накануне встречи Байден назвал Путина "достойным соперником, умным и жестким".

Путин охарактеризовал Байдена как опытного политика. По словам президента России, его коллега "очень взвешенный и аккуратный". "Я очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдет в позитивном ключе", - отметил он.

10:39 Пресса уже устраивается у виллы в Женеве.

10:31 Мост в центре Женевы украсили американскими и российскими флагами.

Фото: facebook.com/oleg.voloshin

10:25 В вилле Ла Гранж усиленные меры безопасности. Для ограждения территории было использовано 10 километров колючей проволоки.

Меры безопасности возле Villa La Grange. Фото: ТАСС

На берегу Женевского озера установлены заграждения, оснащенные радарами и средствами ПВО. Возле парка развернуто вооружение армии Швейцарии.

Безопасность президентов обеспечивают около тысячи человек. Из них 900 – это сотрудники женевской полиции. 100 силовиков – поровну спецслужбы России и США.

Сегодня над Женевой закрыты полеты, в том числе беспилотной техники.

Власти Женевы рекомендовали бизнесу отправить сотрудников на удаленку. Общественный транспорт к парку Ла Гранж не курсирует.

10:12 В Женеве сегодня жарко. Днем обещают до +30...+32.

10:01 На месте событий работают минимум тысяча журналистов. Для них оборудован пресс-центр - как внутри здания, как и на лужайке парка.

Кормить представителей СМИ будут лобстерами и другими морскими деликатесами, швейцарским сыром и колбасами, шоколадом.

09:48 Отдельно расскажем о самой вилле Ла Гранж, которая примет президентов.

Она находится в самом большом и живописном парке Женевы. Это любимое место горожан для занятий спортом, обеда и отдыха, но сегодня вход туда только по спецпропуска.

Особняк был построен в 1768 году. Спустя сто лет, в 1864 году, здесь прошла церемония подписания Первой Женевской конвенции. Документом было урегулировано положение больных и раненых участников войны, оказание им помощи.

В 1917 году женевский меценат Уильям Фавр передал виллу властям Женевы "в вечное владение для услаждения и отдыха женевского населения". Вход туристам внутрь разрешен лишь один раз в год - с такой периодичностью проводятся экскурсии.

Сейчас парк La Grange украшают 200-летние деревья, розарий. Из окон открывается вид на Женевское озеро.

Путин и Байден также смогут полюбоваться французским садом. В их распоряжении - угощения из ресторана, входящего в гид Michelin.

Более подробно о вилле Ла Гранж - в материале "Страны".

09:29 Откроется саммит тем, что президент Швейцарии Ги Пармелен встретит Владимира Путина. Затем подъедет Джо Байден.

Участники скажут вступительное слово, примут участие в совместной фотосессии и отправятся в библиотеку виллы Ла Гранж.

Библиотека эта уникальная. Она создана в 1821 году и выглядит сейчас почти так же, как двести лет назад. В окружении книг XV века стартуют переговоры.

09:05 В согласованной повестке президентов записаны такие темы.

В первую очередь лидеры поговорят о двусторонних отношениях, возобновлении работы дипломатических представительств, стратегической стабильности, пандемии, борьбе с киберпреступностью, сотрудничестве в экономике, климате и Арктике.

Во вторую очередь президенты обсудят конфликты в Украине, Сирии, Ливии, Афганистане, Нагорном Карабахе,

США могут поднять тему Навального, не исключено обсуждение Беларуси.

08:55 В Кремле сделали несколько заявлений с утра относительно саммита. Например, что будет обсуждаться вопрос российской дипломатической собственности в США. Речь о том, как 2017 году США в рамках антироссийских санкций закрыли генконсульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и резиденцию генконсула в Сиэтле. Все эти объекты находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом.

Также в Кремле заявили, что заявления о необходимости сдерживания России, которые делают в США, не способствуют атмосфере перед встречей и что сегодняшний разговор будет нелегким.

08:43 Встреча Байдена и Путина начнется в 13:00 по местному времени (в 14:00 часов по Киеву). Продолжительность саммита составит минимум пять часов.

Переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай. Данных о том, будут ли политики ужинать вместе или по отдельности, пока нет.

В формат узкий войдут четыре человека: Путин и Лавров, Байден и Блинкен, а также их переводчики. Стенограмма вестись не будет.

Переговоры в расширенном формате для общественности тоже будет закрытыми. Но в каждую делегацию включат записывающих беседу.

Не исключено, что президенты пообщаются тет-а-тет.

08:33 Глава МИД РФ Сергей Лавров, прилетел в Женеву вчера. По прибытию он сдал ПЦР-тест. Отвечая на вопрос журналистов о том, какое у него настроение накануне саммита, Лавров сказал: "Шикарное".

08:17 Точное количество сотрудников, входящих в делегации президентов, не уточнялось. Но известно, что оно измеряется сотнями человек.

С американской стороны непосредственно в переговорах участие примет госсекретарь Энтони Блинкен.

Главные представители российской стороны:

Сергей Лавров, глава МИД,

Сергей Рябков, замглавы МИД,

Юрий Ушаков, помощник президента,

Анатолий Антонов, посол России в США,

Валерий Герасимов, глава Генштаба,

Дмитрий Песков, пресс-секретарь.

К отдельным переговорам будут привлечены замглавы администрации президента Дмитрий Козак (главный переговорщик от РФ по Украине) и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

08:11 Байден прибыл в Женеву во вторник во второй половине дня. Он успел встретиться с президентом и министром иностранных дел Швейцарии. Путин, который прилетит сегодня, тоже успеет пообщается с лидерами принимающем страны.

08:06 В Женеву уже доставили кортежи Путина и Байдена - президенты будут передвигаться на личном транспорте. Для этого стороны задействовали по несколько самолетов. В частности, Москва - три.

На отдельных бортах прибыла личная охрана глав государств - United States Secret Service (Секретная служба США) и Федеральная служба безопасности (ФСО).

08:03 Делегации США и России заняли по целому пятизвездочному отелю. Посторонним вход туда запрещен.

Американцы расположились в гостинице InterContinental (на первом фото), россияне - в Mandarin Oriental (на втором фото).

По слухам, Москва выбрала эту гостиницу, так как ее владельцы - крупные бизнесмены из Азии - не связаны с США. Путин ночевать в Швейцарии не планирует - сегодня он отправится домой. В связи с этим подход к Mandarin Oriental более-менее свободный.

InterContinental, где будет отдыхать Байден, огражден колючей проволокой. Швейцарские кинологи водят вокруг собак, которые вынюхивают взрывчатку. У входа установлены два флага - США и ЛГБТ.

08:00 Владимир Путин и Джо Байден встречались однажды. И оба были в других должностях.

Байден прилетал в Москву весной 2011-го. Он занимал пост вице-президента в команде Обамы. Путин же был премьер-министром при президенте Медведеве.

Фактически Байден, и Путин были вторыми лицами в своих странах. Десять лет назад им было 68 и 58 лет соответственно. Те переговоры в Москве запечатлены на фото.

Джо Байден и Владимир Путин, Москва, 2011 года. Фото: ТАСС