В Конституционный суд Украины не поступало представлений или жалоб касаемо соответствия Конституции Украины закона "О санкциях" от 14 августа 2014 года, на основании которого президент Владимир Зеленский издал в феврале указ о вступлении в силу решения СНБО про санкции против нардепа Тараса Козака и отключении от вещания трех оппозиционных каналов - "112 Украина", NewsOne и Zik.

Об этом в ответ на информационный запрос "Стране" сообщили в Конституционном суде.

"Сообщаем, что в Конституционный суд Украины не приходило конституционных представлений и конституционных жалоб касаемо соответствия Конституции Украины Закона Украины "О санкциях" от 14 августа 2014 года", - сообщили в КСУ.

В начале февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против Тараса Козака и отключении от вещания трех оппозиционных каналов - "112 Украина", NewsOne и Zik.

Указ Зеленского о закрытии телеканалов издан на основании закона "О санкциях", который был принят еще в 2014 году при президенте Порошенко.

При этом во время обсуждения законопроекта о санкциях в августе 2014 года из документа были вычеркнуты пункты 10, 11 и 12, которые предусматривают применение санкций к СМИ путем прекращения их выхода.

"Страна" писала о том, что отключая от вещания каналы, Зеленский, по сути, проигнорировал волю законодателя и применил санкционный закон там, где законодатели выступали против его применения.