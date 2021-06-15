Квартиру в Москве стоимостью $2 миллиона пообещали украинцу за убийство гражданина Сербии, который занимался бизнесом в Украине. Инициатором преступления стала бывшая жена предпринимателя и ее брат. Таким образом они пытались завладеть имуществом бизнесмена на сумму более 6 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Похищение и убийство должны были произойти на территории Украины, куда сербский бизнесмен несколько раз в год приезжал проконтролировать работу подчиненных ему предприятий. Однако украинским правоохранителям удалось предотвратить преступление.

"По данным следствия, в конце 2020 года жена потерпевшего и его брат, привлекая гражданина Украины, с целью завладения имуществом на общую сумму более 6 млн евро, решили осуществить похищение и последующее убийство гражданина Республики Сербия на территории Украины, где он занимался бизнесом. Установлено, что бизнесмен намеревался расстаться с женой и лишить ее финансов, поэтому она вместе с братом запланировала избавиться от своего мужа - похитить его, заставить подписать необходимые документы и убить", - говорится в сообщении.

Бывшая супруга бизнесмена передала подробную информацию о нем украинцу, который временно проживал за границей.

"За ликвидацию мужа обещала квартиру в Москве стоимостью $2 млн", - говорится в сообщении.

Получив оперативную информацию о готовящемся преступлении, украинские правоохранители провели спецоперацию. Они сымитировали похищения бизнесмена на территории Киева с целью проверки дальнейших преступных намерений организаторов, которые в то время находились в Сербии.

После приезда одного из организаторов в Украину и оплаты $10 тысяч за выполнение первой части разработанного плана, он был задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Мужчине сообщено о подозрении по ч.2 ст.15 ч.2 ст.146 и ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 УК Украины. Организатору избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Готовится запрос о международной правовой помощи по привлечению к уголовной ответственности других заказчиков преступления.

Имитация похищения бизнесмена произошла в Киеве на Подоле 7 июня и попала на видео. После этого ролик был опубликован в соцсети. Сообщалось о поиске очевидцев похищения гражданина Сербии Милована Рогановича, который является владельцем компании "Дельта Спорт" (компания владеет официальными магазинами Nike, Converse и других брендов - Ред.).

Ранее "Страна" писала о том, что в Житомире полиция задержала мужчину, который готовил заказное убийство коллеги по бизнесу за $15 тысяч.

Также мы сообщали, что под Запорожьем задержали следователя полиции за подготовку заказного убийства.