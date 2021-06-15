Министерство юстиции Украины обжалует в суде решение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о том, что Юрий Витренко был назначен главой "Нафтегаза" незаконно и контракт с ним должен быть расторгнут.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста на своей странице в Facebook во вторник, 15 июня.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, поскольку НАПК исполняет важную роль в реализации антикоррупционной политики, ее позиция не может игнорироваться.

При этом к агентству остается ряд вопросов, относительно требования отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина №370-р о назначении Витренко:

какая цель и юридический смысл в отмене пункта 9 распоряжения КМУ, если в части заключения контракта с Витренко оно носило разовый характер и уже выполнено?

зачем отменять пункт 9 полностью, если он касается не только Витренко, но и членов наблюдательного совета?

распространяется ли ограничение, установленное законом о предотвращении коррупции на Витренко с учетом того, что он выполнял обязанности министра менее одного года?

на момент назначения Кабмин выполнял полномочия не только общего собрания акционеров НАК, но и наблюдательного совета. Сейчас полномочий наблюдательного совета у Кабинета министров нет. Значит ли это, что для выполнения предписания НАПК нужно снова прекращать полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза"?

"Учитывая вышеизложенное, предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде", - заявил Малюська.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. После этого компанию возглавил его бывший заместитель Юрий Витренко.

Глава ОП Андрей Ермак отчитался послам G7, что "Нафтогаз" подписал с Витренко контракт на год. При этом Минэкономики засекретило копию контракта с Витренко.

Также сообщалось, что глава НАПК Новиков постановил отменить назначение Витренко.