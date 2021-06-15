Верховная рада разблокировала подписание закона с предложениями президента Владимира Зеленского о портале сообщений о коррупционных преступлениях. Речь идет о законопроекте №3450.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента во вторник, 15 июня.

Нардепы не поддержали проект постановления №3450-П "Об отмене решения ВРУ от 01.06.2021 о принятии в целом с учетом предложений президента проекта закона "О внесении изменений в ЗУ "О предотвращении коррупции" об упорядочивании отдельных вопросов защиты обличителей".

Теперь глава Верховной Рады Дмитрий Разумков может подписать принятый законопроект о портале сообщений о коррупционных преступлениях и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

В тексте законопроекта изменено определение внутренних каналов сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Также в документе определили, что каналы сообщения о коррупции имеют право создавать органы, уполномоченные составлять административные протоколы или расследовать коррупционные преступления. Помимо этого предусмотрена ответственность за незаконное использование персональных данных обличителей.

Из закона убрали требование к обличителю объяснить, откуда ему стали известны данные о совершении коррупционного правонарушения. Из документа также убрали конструкцию, что обличитель должен сообщать "точно известные факты".

Кроме того, отказались от нормы, что вознаграждение обличителю выплачивается после взыскания ущерба в доход государства, поскольку УПК предусматривает выплату вознаграждения после приговора суда.

Напомним, закон был принят в парламенте 4 февраля 2021 года, но 3 марта президент Зеленские его ветировал.

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