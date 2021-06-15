Сотрудники СБУ разоблачили в Черкассах схему фальсификаций результатов ПЦР-тестов, с помощью которой дельцы ежемесячно изготавливали до 100 поддельных справок, в том числе иностранного образца для выезда за границу.

Организатором схемы стала юрист одной из местных коммерческих структур. Через собственные связи среди представителей нескольких медицинских лабораторий она наладила изготовление фальшивых справок с отрицательным результатом на Covid-19, сообщается на сайте СБУ.

Готовую подделку организатор схемы предлагала клиентам, которые планировали выезд за границу. Форма заполнения и стоимость "справки" зависели от ее срочности и страны, куда планировалась поездка. Передавали справку заказчикам во время встреч в кафе.

По оперативной информации, ежемесячная "прибыль" участников схемы составляла почти 100 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение правонарушителя о подозрении. В рамках уголовного производства по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Санкция задействованной в отношении злоумышленников статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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