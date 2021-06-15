В российском Новосибирске задержали директора и инженера газовой заправки, на которой произошли взрывы. Количество пострадавших увеличилось до 35 человек.

Об этом сообщает ТАСС во вторник, 15 июня.



"В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС, которые не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа", - сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В ведомстве добавили, что следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пострадали при взрыве 35 человек, среди которых есть и ребенок. Госпитализированы 20 человек, в основном с ожогами. Еще 15 пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

Напомним, 14 июня в Новосибирске загорелась заправка. Во время пожара там взрывались емкости и баллоны с топливом. Пожар произошел на АЗС, расположенной на Гусинобродском шоссе.

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