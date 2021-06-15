Президент Украины Владимир Зеленский сейчас не видит смысла в том, чтобы распускать парламент и проводить досрочные выборы.

Об этом глава государства заявил 15 июня, на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

"Сегодня Украине нужна стабильность, поэтому и законы такие. Все должно быть регулировано на законодательном уровне. Я считаю, распускать Раду нет сегодня смысла с точки зрения стабильности прежде всего. Если депутаты работают - все прекрасно, а если не будут работать - не будет смысла в Раде", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в апреле первый зампредседателя Рады Руслан Стефанчук заявил, что у президента Владимира Зеленского есть юридическое основание, чтобы досрочно распустить Верховную Раду. По его словам, таким основанием является то, что с декабря по январь депутаты не собирались более 30 дней.

Впрочем, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков тогда сказал, что законных оснований у Зеленского для роспуска Верховной Рады нет, так как парламент собирался на все запланированные заседания.