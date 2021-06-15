В Украине кроме президентского проекта закона об олигархах, появятся и другие законодательные инициативы по этому вопросу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30", трансляция которого ведется в Youtube.

"У нас есть понятный план. Это первый мощный шаг - закон о деолигархизации. Далее будет еще несколько законодательных инициатив. Они будут легче. Надо будет пройти первый, такой самый сложный этап", - сказал он.

Напомним, проект закона об олигархах, инициатором которого выступил Зеленский, 3 июня появился на сайте Верховной Рады.

В Офисе президента объяснили, что срок действия этого законопроекта, в случае его принятия, будет ограничен 10 годами, а сам документ является основой для будущих антитрастовых законов, законов о лоббизме и других нормативно-правовых актов, которые призваны переформатировать экономические и общественные отношения в Украине.

Позже Зеленский заявил, что первый вопрос, который будет вынесен на всеукраинский референдум, будет касаться статуса олигарха.

Кроме того, в "Слуге народа" анонсировали сразу семь новых законопроектов "против олигархов"

Ранее "Страна" подробно разбиралась в сути президентского законопроекта.