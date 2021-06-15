Собравшиеся во вторник, 15 июня, под стенами Верховной Рады верующие УПЦ передали народным депутатам обращение с призывом остановить гонения на Украинскую православную церковь и законопроекты, которые должны отменить дискриминирующие УПЦ законы.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

После этого верующие направились к Офису президента, чтобы передать обращение и наработанные законопроекты Владимиру Зеленскому.

Также к своему обращению верующие прикрепили миллион подписей, которые собрали во всех приходах УПЦ, как знак единой позиции церкви.

Возле здания Офиса президента верующие начали короткое богослужение, после чего они передали обращение президенту Владимиру Зеленскому.

К слову, сам Зеленский сейчас на форуме "Украина 30 Безопасность".

Как сообщил корреспондент "Страны", у стен ОП собралось такое количество верующих, что они заполнили все пространство на данном участке ул.Банковой.

Напомним, организаторами данного события выступает проект "Миряне", который создан верующими УПЦ и призывает верующих УПЦ перестать быть молчаливым и невидимым большинством и выступить с активной позицией – за веру, традиционные ценности и Церковь.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

22 апреля 2019 года в Окружном административном суде Киева было удовлетворено заявление Киевской митрополии (МП) об обеспечении иска в деле об отмене приказа Минкультуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ (МП) должна внести изменения в свое название. Впоследствии Минкультуры подало апелляцию на это решение суда.

В июле 2019 года шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляцию министерства. 16 декабря того же года Верховный суд разрешил Украинской православной церкви сохранить свое название.

Ранее "Страна" разбиралась, как "слуги народа" и бывший президент Петр Порошенко готовят почву к запрету УПЦ решением суда.