Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило о том, что решение о назначении Юрия Витренко главой "Нафтогаза" является незаконным, поэтому контракт с ним должен быть расторгнут.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАПК.

Глава НАПК Александр Новиков 14 июня внес в Кабмин предписание, в котором содержится требование отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжение правительства № 370-р, согласно которым Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", с ним подписан контракт. Также в документе содержится предписание решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного.

"С целью предотвращения коррупции п. 1 ч. 1 ст. 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения. Такое нарушение является основанием для прекращения договора бывшего публичного служащего с организацией (ч. 2 ст. 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции")", - пояснили в НАПК.

Агентство провело мониторинг соблюдения этих требований закона бывшим заместителем министра энергетики Украины Юрием Витренко, который сейчас занимает должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". По результатам мониторинга НАПК заявило о нарушении упомянутой нормы закона, поскольку во время выполнения полномочий заместителя министра (и.о.министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 до 28 апреля 2021 года Юрий Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, Минэкономики засекретило копию контракта Витренко с "Нафтогазом".

Также мы писали о том, что Ермак отчитался послам G7, что "Нафтогаз" подписал с Витренко контракт на год.