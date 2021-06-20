Сегодня наступит 10-й лунный день в созвездии Весы, благоприятный для творчества, любви и духовных поисков. В это время с успехом продвигаются все важные дела, а вероятность неприятных событий мала. Если некоторым неудачам суждено случиться, то они не принесут ощутимого вреда и будут кратковременными.

Особенно это касается Тельцов, Раков и Весов, которые будут под опекой незримых сил. Ниже публикуем подробный астрологический прогноз для этих представителей гороскопа.

Телец (21.04 - 21.05)

Ничего не бойтесь, вы найдете поддержку в кругу близких, а новые знакомства окажутся перспективными и помогут реализоваться в любой профессии. Ваша стрессоустойчивость поможет продвинуться на работе и достичь успехов. Все свои идеи записывайте в ежедневник, они могут понадобиться в ближайшее время. В некотором плане даже сегодняшний день будет удачен для продвижения по карьерной лестнице. Не пасуйте перед трудностями!

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам важно максимально отдохнуть от будничных дел, использовать выходной для знакомства, поездок, обучения. Ни о чем не беспокойтесь, не переутомляйтесь, берегите здоровье и ждите новых возможностей со следующей недели. Четко формулируйте свои мысли, чтобы избежать лишних недоразумений. Не нужно принимать сегодня спонтанных решений - взвешенность будет вашим козырем.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня важно прислушиваться к своему внутреннему голосу. Интуиция позволит вам выбраться из любой ситуации. Используйте выходной день, чтобы распланировать свое будущее и загадать желание. А после этого проявляйте инициативу, чтобы скорее получить то, чего жаждете. Чтобы приблизить изменения уделяйте внимание мелким текущим делам.

В целом, сегодняшний день потребует организованности у представителей земной стихии (Дева, Козерог). Время будет удачным для планирования будущего, знакомства и общения. Огненным знакам Зодиака (Овну, Льву, Стрельцу) звезды советуют уделить время финансам и бизнесу. У Водолеев и Близнецов могут открыться перспективы в сфере любви. Представителей водной стихии (Скорпион, Рыбы) ожидает день, наполненный неожиданностями.

Напомним, на этой неделе знакам Зодиака было важно аккумулировать в себе энергию и работать на перспективу.

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