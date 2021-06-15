Верховая Рада Украины приняла во втором чтении закон о налоговой амнистии для украинцев, согласно которому с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года проведут одноразовое добровольное декларирование активов физлиц.

Нардепы одобрили соответствующий законопроект №5153 в ходе заседания во вторник, 15 июня. "За" проголосовали 243 парламентария.

Согласно закону, сбор с одноразового добровольного декларирования - это одноразовый обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывает декларант, исходя из стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора.

Воспользоваться добровольным декларированием могут физические лица - резиденты, в том числе самозанятые лица, а также физлица, не являющиеся резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения объектов декларирования или на момент начисления (получения) доходов, за счет которых приобретены объекты декларирования.

Лица, имеющие право на добровольное декларирование и не воспользовавшиеся им, считаются таковыми, которые сообщили контролирующему органу об отсутствии в собственности по состоянию на дату завершения периода проведения однократного добровольного декларирования активов, полученных за счет доходов, с которых не уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.

Кто не может быть декларантом

Согласно документу, декларантами не могут быть лица, которые на дату начала периода добровольного декларирования являются малолетними/несовершеннолетними или недееспособными лицами.

Такие декларации не могут подавать лица, которые за любой период, начиная с 1 января 2010 года, выполняют или выполняли в Украине публичные функции, предусмотренные ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Декларантами не могут быть лица, в отношении которых Украина применила специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Ставки сбора по декларированию

Согласно документу, 5% в отношении валютных ценностей, размещенных на счетах в банках в Украине. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 6% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

Закон определяет ставку в 9% в отношении валютных ценностей, размещенных на счетах в иностранных банках или хранящихся в иностранных финансовых учреждениях. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 11,5% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

Ставка 2,5% применяется в отношении номинальной стоимости государственных облигаций Украины со сроком обращения более 365 дней без права досрочного погашения, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021-го по 31 августа 2022 года до подачи добровольной декларации. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 3% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

Кроме того Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №5155, который вносит необходимые для налоговой амнистии изменения в Налоговый кодекс.

Напомним, в конце февраля Зеленский подал в парламент сразу четыре законопроекта на тему налоговой амнистии - №5153 (им вносятся изменения в Налоговый кодекс), №5154 (изменения в Бюджетный кодекс), №5155 (изменения в валютное законодательство), №5156 (правки в Уголовный и другие кодексы). Все они имеют статус неотложных.

30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении президентские законопроекты №5153, №5355 и №5356 о налоговой амнистии.