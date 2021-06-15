Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, который во время матча в рамках Евро-2020 12 июня перенес остановку сердца, поблагодарил всех за поддержку и рассказал о планах еще на некоторое время остаться в больнице.

Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

"Спасибо за ваши теплые и замечательные слова и сообщения со всего мира. Для меня и моей семьи это очень много значит. Я в порядке — учитывая обстоятельства. Мне все еще предстоит пройти некоторые исследования в больнице, но чувствую себя нормально. Теперь я подбодрю ребят из команды Дании во время следующих матчей. Играйте за всю Данию. Всего наилучшего, Кристиан", - написал футболист.

Напомним, 12 июня на матче Дания - Финляндия, который проходил в рамках Евро-2020, 29-летний полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен потерял сознание, ему оказали медицинскую помощь прямо на поле, а потом госпитализировали. Оказалось, что у него остановилось сердце.

"Страна" писала о том, что шокированные остановкой сердца Эриксена футболисты сборной Дании получили помощь психологов после игры.

Кроме того, мы сообщали, что УЕФА запретил сборной Дании заменить другим игроком Эриксена, у которого на поле остановилось сердце.