В ходе заседания Верховной Рады во вторник, 15 июня, нардепы заслушали присягу нового народного избранника Василия Вирастюка.

"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - зачитал он текст присяги.

В это время со стороны депутатов из группы "За будущее" были слышны крики "Позор!".

Напомним, в конце марта на 87-м округе в Ивано-Франковской области прошли довыборы в Раду. В апреле Центризбирком сообщил, что на них победил кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25% голосов. Его конкурент представитель партии "За будущее" Александр Шевченко набрал 29,69%. Позже Ивано-Франковский облсовет потребовал признать недействительными результаты выборов на округе.

Также мы писали о том, что 2 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК об установлении результатов выборов на 87 округе в Ивано-Франковской области. Однако 5 июня Верховный суд все же признал Вирастюка народным депутатом.