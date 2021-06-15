Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями принятый 3 июня парламентом закон об ответственности за декларирование недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

У Зеленского рассказали, что президент инициировал этот проект закона для восстановления наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование. Однако при рассмотрении указанного документа в сессионном зале Верховной Рады депутаты внесли изменения в порядок декларирования сведений о движимом и недвижимом имуществе, находящемся во владении или пользовании членов семьи декларанта. В соответствии с поправками, такие объекты указываются в декларации, если члены семьи декларанта подали ему соответствующую информацию.

Таким образом декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены семьи. Это дает законодательную лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не предоставили им соответствующей информации об этом имуществе. Учитывая это, президент Украины вернул закон в парламент.

"Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы", - сказал Владимир Зеленский.

В Офисе президента напомнили, что внедрение системы электронного декларирования было требованием Европейского союза для установления безвизового режима с Украиной.

Напомним, "Страна" подробно разбирала ветированный Зеленским закон и указывала, что он позволит чиновникам не сообщать об имуществе своих родственников.

Также мы писали о том, что Венецианская комиссия раскритиковала принятые Радой законы о декларировании и судоустройстве.