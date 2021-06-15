15 июня в России истекает срок пребывания нелегальных мигрантов. На завтра, 16 июня, был анонсирован процесс начала депортации.

Среди тех, кто живет и работает в РФ без необходимых документов, 152 тысячи украинских граждан. Им грозит выдворение с запретом на въезд в Россию на три и больше лет.

Но сегодня Владимир Путин вновь продлил период нахождения иностранцев. На этот раз - до 30 сентября.

"Страна" рассказывает, почему сроки постоянно сдвигаются и чего ждать с 1 октября. Также мы напоминаем, каким категориям украинцев сейчас открыт въезд в РФ.

Почему из России хотят депортировать нелегальных мигрантов

В марте 2020 года Россия закрыла границы из-за коронавируса. Более 730 тысяч иностранцев, из них 152 тысячи украинцев, продолжили находиться в РФ без необходимой для такого длительного срока легализации.

Через год, в апреле 2021-го, российские власти предупредили: те, кто не легализуется до 15 июня, должны будут покинуть страну. В противном случае с 16 июня начнется кампания по выдворению из России.

В кругу мигрантов бытовало мнение: МВД таким заявлением устрашает, но все равно срок пребывания без документов продлит. Но время "Ч" - 16 июня - приближалось, а очередное послабление силовики не запускали.

Чтобы не покидать Россию, на протяжении последнего месяца иностранцы штурмовали миграционную службу. Они рассчитывали получить патент на работу, который дает право законно находиться в РФ один год.

Кто-то смог оформить документ. У некоторых не получилось по причине огромных очередей. У главного миграционного центра Москвы, который находится в деревне Сахарово, они растянулись на километры. Некоторые устраивали ночевку. Пройти внутрь смогли те, кто без стеснения расталкивал других локтями.

Что мешало нелегальным мигрантам получить патент и легализоваться заранее? Вероятно, самым распространенным ответом будет нежелание или отсутствие возможности платить за разрешение на работу.

В российской столице ежемесячно нужно вносить 5341 рубль (около 2 тысячи гривен). Такую сумму выкроить из зарплаты может далеко не каждый мигрант (например, разнорабочий на стройке получает около 30 тысяч (11 300 гривен).

Поэтому многие из них работали вахтовым методом: приехали, отбыли позволенный законом срок без патента (три месяца) и уехали.

Российская власть на протяжении последних полутора лет все равно разрешала находиться в стране и работать без документов. Поэтому некоторые нелегальные мигранты решили сэкономить и не тратиться на патент.

Тем, кто не успел легализоваться в России, с завтрашнего дня грозила депортация. Однако сегодня Владимир Путин подписал указ, которым продлил срок пребывания нелегалов. Он позволяет работать без документов до 30 сентября 2021 года.

Ждать ли массовой депортации с 1 октября?

Теперь массовой депортации следует ожидать с 1 октября. Но есть высокая вероятность того, что этого не случится и осенью.

Россия, в особенности Москва и Санкт-Петербург, остро нуждается в дешевой рабочей силе из-за границы. В конце сентября начинается высокий зимний сезон - нужно много дополнительных рук примерно как летом в Польше, на ягодных плантациях. В обоих городах открываются дополнительные вакансии - на обслуживание тепловых котельных, по расчистке дворов от листвы и снега. Строительство новых жилых кварталов и городской инфраструктуры продолжается круглогодично.

Москвичи и петербуржцы на такую работу почти не нанимаются. Внутренние российские мигранты, которые имеют гражданство, больше нацелены на работу в офисе. Остаются только мигранты, которых депортировать никак нельзя и после 30 сентября.

Возникает вопрос: зачем, в таком случае, российские власти на протяжении последних полутора лет регулярно угрожают высылкой нелегалов? Как показывают сегодняшние километровые очереди возле ФМС, только это заставляет мигрантов оформить патент и платить за него деньги в городские бюджеты.

Вероятно, примерно такая же ситуация будет и осенью. В ближайшие три месяца мигранты продолжат жить без разрешения на работу. В середине сентября, скорее всего, опять заполонят миграционные центры и сделают себе патенты. Таким образом, с нескольких попыток большинство удастся перевести в легальное поле.

Как происходит депортация из России и чем она чревата

Несмотря на то что Россия нуждается в мигрантах, 100-процентной гарантии, что массовой депортации не будет с 1 октября, нет. Расскажем, как она реализуется и чем чревата.

В подобных случаях выдворение реализуется таким образом. Участковые хорошо знают, в каких магазинах, рынках и стройках задействованы нелегальные работники. Эту информацию они передают работникам ФМС или же помогают им осуществлять рейды.

После задержания мигранты подлежат депортации. Процедура проводится за счет иностранного гражданина. О всех таких случаях власти должны уведомлять консульство страны, откуда приехал человек. После этого нарушитель обязан покинуть страну в течение трех суток.

К депортации прилагается запрет на въезд в РФ на срок от трех и до 10 лет.

Также есть категория иностранцев, которую контролерам из ФМС не удается задержать быстро. Но это не означает, что они не будут выдворены. Рано или поздно такие люди все равно захотят выехать из России - например, на родину. Информация о них фиксируется в базах погранслужбы, поэтому на границе им вручат постановление о запрете на въезд.

Кто и как сейчас может въехать в Россию

Украинцы, которые по разным причинам хотят выехать за пределы России, пока, за редким исключением, не смогут вернуться туда снова. Связано это с закрытием границ РФ, которое продолжает действовать.

При этом сегодня есть достаточно широкий перечень, кого пустят в РФ. Если трудовой мигрант входит в этот список, он сможет приехать, оформить патент на работу и находиться там минимум год без необходимости выезда.

Сейчас в Россию смогут въехать украинцы, если у них там живут имеющие российское гражданство:

супруги,

родители,

дети,

родные братья и сестры,

дедушки и бабушки,

внуки,

усыновители или усыновленные,

опекуны и попечители.

При себе нужно иметь копию документа, который подтверждает родство.

Открыт въезд в РФ для футбольных болельщиков, которые едут с билетом в Петербург на любой из матчей Евро-2020.

Также посетить Россию и находиться в ней могут такие категории украинцев:

которые въехали по паспортам "ДНР" и "ЛНР", а также люди, имеющие в украинском паспорте прописку на неподконтрольных территориях (это самая большая категория въезжающих).

с разрешением на временное проживание (РВП),

с видом на жительство (ВНЖ),

подавшие документы на гражданство,

высококвалифицированные специалисты (ВКС),

беженцы, официально оформившие этот статус в РФ,

студенты государственных вузов.

А также:

дипломаты,

пилоты, водители и капитаны,

спортсмены,

технические специалисты,

для ухода за близкими,

для лечения.

С собой нужно будет иметь отрицательный ПЦР-тест на ковид. Исключение сделано для жителей "ЛДНР", которые едут в Россию с территории "республик".