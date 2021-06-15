По итогам 2020 года многие государственные компании в Украине получили миллиардные убытки. Из двадцатки предприятий девять потеряли за прошлый год миллиарды. В тройке антилидеров "Укрэнерго", "Нафтогаз Украины", который почти в два раза увеличил зарплаты правлению, и "Укрзализныця".

Об этом свидетельствует инфографика, обнародованная "Украинскими новостями" во вторник, 15 июня.

В 2020 году суммарный убыток 20 крупнейших государственных компаний составил 27,45 млрд гривен. Общий убыток составил -71,05 млрд гривен, а общая прибыль всего 43,6 млрд.

В тройку наиболее убыточных компаний вошли "Укрэнерго", "Нафтогаз Украины" и "Укрзализныця", причем убыток каждой из них превысил 10 млрд гривен.

Наибольшую прибыль получил "Оператор ГТС Украины" - более 28 миллиардов гривен, в то время как другие, входящие в тройку наиболее финансово успешных компаний - "Укрнефть" и "Укргидроэнерго" получили по чуть больше 4 млрд гривен.

Телеграм-канал "Политика страны" прокомментировал появившуюся инфографику.

"И общую ситуацию вытягивает лишь оператор газотранспортной системы Украины, которому Газпром платит за транзит газа.

Это к вопросу об эффективности "реформы корпоративного управления" в госкомпаниях (через так называемые "независимые набсоветы", зависимые на самом деле от Запада), которую продвигает МВФ, - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что убытки предприятий Минобороны за 2020 год превысили 20 миллионов гривен. Причиной этого в Министерстве считают ограничительные меры во время пандемии коронавируса.

Также "Страна" сообщала, что убытки компаний Госкосмоса в 2020 году составили 810 млн грн. Все предприятия Космического агентства, кроме Днепровского проектного института, не выполнили плановые объемы 2020 по объемам реализации продукции и услуг.