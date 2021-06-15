Во вторник, 15 июня, в Украине по-прежнему будет дождливо. Спасатели предупреждают о возможных подтоплениях в западных областях.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Днем в южной части страны ожидаются ливни. Кроме западных и северных областей, сегодня Украину накроют грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.

Из-за дождей ожидается поднятие уровня воды: на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская область) на 0,3 - 1,3 м, без негативных последствий; на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области на 0,3 - 1,3 м, местами возможен начальный выход воды на пойму (желтый уровень опасности); на реке Прут возле границы ожидается поднятие уровня воды на 0,5 - 1,0 м, без негативных последствий.

По прогнозу Укргидрометцентра, сухая погода сегодня возможна только в Луцкой и Львовской областях. В остальных регионах возможных грозовые дожди.

На западе и севере страны температура воздуха днем составит +21...+26, а ночью +10...+15 градусов. На юге и востоке днем потеплеет до +24...+27, а ночью температура опустится до +14...+17 градусов.

Напомним, вчера в портах Одессы и Николаева ограничили работу с зерновыми из-за погоды.

Также мы писали о том, что из-за гроз и шквального ветра спасатели объявили в понедельник первый уровень опасности.