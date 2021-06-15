Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не смог предоставить копию инфографики-презентации "Динамика противодействия распространению преступного влияния", которую продемонстрировал в ходе заседания 4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов. Там сослались на отсутствие прав владельцев данных.

Об этом со ссылкой на ответ СНБО сообщают "Украинские новости".

"Во время заседания СНБО Украины, которое состоялось 4 июня 2021 года, были заслушаны отчеты о выполнении принятых ранее решений СНБО Украины. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложили (с использованием инфографики) о выполнении решения СНБО Украины от 14 мая 2021 года о применении персональных специальных ограничительных санкций в отношении представителей организованной преступности.

Таким образом, владельцем данных, изложенных в виде графика-презентации "Динамика противодействия распространению преступного влияния", является Министерство внутренних дел Украины", - говорится в ответе ведомства.

Напомним, 4 июня на брифинге по итогам заседания СНБО Данилов заявил, что на территории Украины сегодня не осталось ни одного "вора в законе", тогда как с начала года их было 34.

"Если вы помните, у нас было 111 уголовных авторитетов, которые находились в Украине и попали под наши санкции. Сегодня из 111 остались 42, в отношении которых продолжается процедура выдворения из нашей страны. Еще 36 уже отправились по месту своего желания, и 33 находятся под следствием", - заявил Данилов, показывая на инфографику.

Инфографика-презентация "Динамика противодействия распространению преступного влияния"

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что решили на заседании СНБО 4 июня и писали о том, что следующее заседание состоится уже в эту пятницу, 18 июня.