Президент Украины Владимир Зеленский, который считает, что Украина заслуживает быть в НАТО больше, чем многие страны ЕС, признал, что сейчас нет временных рамок следующих шагов по сближению государства с альянсом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, Киев положительно воспринял решение саммита НАТО о том, что Украина станет членом Альянса, а План действий по членству (ПДЧ) является неотъемлемой частью этого процесса.

"Вместе с тем в решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов по нашему сближению с НАТО, на которые мы надеялись", – заявил Владимир Зеленский.

Также, по его словам, в коммюнике Брюссельского саммита страны-члены НАТО поприветствовали значительные евроатлантические реформы, которые уже осуществила Украина, и подтвердили готовность и в дальнейшем оказывать практическую поддержку нашей стране во внедрении реформ в секторе безопасности и обороны.

"Мы продолжим курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше соответствовать стандартам совместимости с государствами-членами НАТО", – сказал глава государства.

У Зеленского заявили, что лидеры НАТО высоко оценили весомый вклад Украины в операции Альянса, участие в Силах реагирования и учениях НАТО.

"Украина, не будучи членом НАТО, уже сегодня вносит свою весомую долю в обеспечение евроатлантической безопасности. Противостояние российской агрессии на востоке, во время которого, к сожалению, продолжают гибнуть украинские воины, является нашим бесценным вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства", - заявил Зеленский.

Напомним, "Страна" писала о том, что сказали об Украине на саммите НАТО.

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