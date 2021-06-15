У стен Верховной Рады собираться тысячи верующих УПЦ чтобы передать народным депутатам обращение с призывом остановить гонения на каноническую церковь.

Об этом сообщил корреспондент "Страны" с места событий.

Верующие хотят предложить ряд законопроектов, которые отменят дискриминирующие УПЦ законы.

Также среди требований собравшихся - чтобы Зеленский отозвал приглашение главе ПЦУ на празднование Дня Независимости. Так, считают в УПЦ, одна церковь ставится выше других. Также сказали: "Чего ждать после визита Варфоломея? Захвата храмов?" - в значении, что ПЦУ получит такой карт-бланш.

Также верующие проведут Молитвенное стояние после чего пройдут крестным ходом к Офису Президента.

Начало крестного хода запланировано на 10:00 от стен Верховной Рады. Верующие также передадут обращение с призывом остановить гонения на церковь президенту Владимиру Зеленскому.

Организаторами данного события выступает проект "Миряне", который создан верующими УПЦ и призывает верующих УПЦ перестать быть молчаливым и невидимым большинством и выступить с активной позицией – за веру, традиционные ценности и Церковь.

Напомним, в начале апреля верующие УПЦ пришли к Офису президента с миллионом подписей.

Они собирались вручить Офису президента обращение с требованием отменить закон, обязывающий переименовать УПЦ. Перед этим верующие провели молебен на Владимирской горке в Киеве.