Сегодня ночью американский телеканал NBC опубликовал полную версию интервью с президентом России. Владимир Путин полтора часа отвечал на вопросы журналиста Кира Симмонса.

Отрывки этой беседы в последние несколько дней уже публиковались в Сети. А итоговое видео телеканал выложил за сутки до встречи президентов США и России в Женеве.

То есть понятно, что это выступление Путина должно содержать позиции, которые и будут обсуждаться на саммите с Байденом.

Украина, кстати, заняла в интервью очень мало места, в отличие вопросов о НАТО и дружбы России с Китаем.

Последнее - если не по форме, то по сути - ключевой момент интервью, что показывает какое значение американцы придают этому моменту.

И Путин дал понять, что разменивать стратегическое партнерство с Китаем на замирение с Западом не собирается.

"Страна" проанализировала, какие мессиджи шлет российский президент накануне встречи с хозяином Белого дома.

Что говорилось об Украине

В первый и единственный раз конкретно украинский вопрос подняли в контексте скопления войск у границ. Журналист спросил, зачем Россия подвела свою армию к Украине.

Путин ответил, что это был ответ на учения НАТО вблизи российских кордонов. А также дал понять, что в России опасаются наступления Киева на Донбассе:

"Во-первых, сама Украина постоянно подтаскивала да, по-моему, и сейчас продолжает ещё ‒ и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу ‒ первое.

Второе: мы проводили плановые учения на своей территории и не только на юге Российской Федерации, а и на Дальнем Востоке, и на севере, в Арктике, проводили учения. Одновременно проводились учения в нескольких регионах Российской Федерации. В это же время США проводили учения на Аляске, так, на минуточку. Вы знаете об этом что-нибудь? Нет? Наверное, нет. А я Вам скажу, я знаю. Это тоже в непосредственной близости от наших границ, но это на вашей территории. Мы даже на это внимания не обратили.

А вот что происходит сейчас: сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. 40 тысяч личного состава, 15 тысяч единиц военной техники, часть из них переброшена с Американского континента прямо к нашим границам. Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?"

После этого Путин перешел на проблематику НАТО, и больше к Украине собеседники почти не возвращались. Попытку сделал Кир Симмонс, спросив у президента России, обещает ли он больше не вводить войска в Украину.

"Послушайте меня, разве мы говорили о том, что собираемся направлять какие-то наши вооруженные формирования куда-то? Вот Вы говорите: а сейчас вы могли бы? Мы проводили учения на своей территории", - ответил Путин.

"Представим себе, что мы бы свои войска послали бы в непосредственную близость к вашим границам, как бы вы отреагировали? Мы же этого не делали, мы на своей территории. Вот вы на Аляске проводили ‒ ну и дай вам бог здоровья! Но вы-то приехали через океан к нашим границам, привезли тысячи солдат и тысячи единиц техники. И вы считаете, что мы ведём себя агрессивно, а вы нет. Здрасьте, приехали", - вернулся российский президент к теме НАТО.

Путин и НАТО

По интервью российский президент часто критикует Альянс, называя его "рудиментом холодной войны".

Когда тема коснулась Украины, Путин напомнил про то, что Горбачеву обещали нерасширение НАТО на Восток. В итоге "обманули дурачка на четыре кулачка ‒ у нас так в народе говорят".

"Зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведём себя агрессивно. С какой стати? Что, Россия даже после развала Советского Союза представляла угрозу какую-то для Соединённых Штатов и для других стран Европы? Мы добровольно вывели все свои войска из Восточной Европы прямо в чистое поле. Люди страдали у нас, десятилетиями там жили семьи военных, не имея нормальных условий для проживания, в том числе для своих детей. Мы пошли на огромные издержки. А что получили в ответ? Инфраструктура здесь, у наших границ. И Вы говорите о том, что мы кому-то угрожаем?", - удивился Путин.

Это давние тезисы российского президента, которые он уже неоднократно высказывал. В данном же интервью Путин заострил на том, что Альянс официально объявил, что будет вести против России действия в киберпространстве.

Прозвучало это в ответ на неоднократные вопросы журналиста о причастности РФ к хакерским атакам на инфраструктуру Америки. Путин эти обвинения отрицал и напоминал, что доказательств им нет. И более того, именно НАТО декларирует, что ведет кибервойну, а не Россия.

"Соединённые Штаты ‒ высокотехнологичная страна. Если НАТО объявила о том, что киберпространство ‒ это сфера боевых действий, то, значит, они чего-то там планируют, чего-то там готовят. Конечно, это не может не вызывать у нас беспокойства", - заявил Путин.

Подводя итог дискуссии по НАТО, можно вычленить следующие посылы Кремля.

Учения у российских границ, в том числе с территории Украины, будут рассматриваться как прямая военная угроза. Соответственно, Москва будет и дальше держать усиленный контингент на своих западных кордонах. А это сигнал в первую очередь Украине.

Точнее, даже двойной мессидж Путина - как американцам, так и Киеву. Если со своей стороны Запад практически прямо говорит, что защищать Украину не будет, Россия предупреждает, что расценивает нашу территорию, как плацдарм для атаки на РФ.

То есть, зазывая к себе войска государств НАТО - на учения или для строительства баз - украинская власть в глазах Кремля нагнетает прямую военную напряженность с Россией.

Кстати, именно эта напряженность весной вызвала срочные контакты Байдена с Путиным и предложение Белого дома встретиться. То есть американцы явно пытаются откатить ситуацию подальше от предвоенной. И очередное "нет" от Байдена относительно вступления Украины в НАТО - лишнее тому свидетельство.

Путин, в свою очередь, понимает, что при повышении военных ставок американцы оказываются в токсичной для себя ситуации, поскольку воевать за Украину не планируют. Поэтому президент РФ несколько раз дает понять, что любое усиление натовских группировок вокруг Украины будут иметь последствия, подобные тем, что мы наблюдали весной.

И в этих условиях Украине, конечно, было бы правильнее не педалировать темы с учениями НАТО у границ России или у Крыма. И перестать призывать Запад строить в Украине военные базы или предоставить ракетные системы. Поскольку лишь усиливает военные приготовления РФ на украинском направлении - без паритетных шагов со стороны США или Альянса.

Путин и Китай

Тему Китая многие считают основной в повестке США и России. Есть теория, согласно которой "Большая сделка" если и может состояться, то на основе вхождения Москвы в альянс с Западом против Пекина. Либо, как минимум, на основе сохранения нейтралитета.

Посмотрим, какие сигналы на этот счет посылает Путин. Судя по всему, никакого антикитайского разворота не планируется.

Журналист поинтересовался, почему Россия, опасаясь НАТО, не жалуется на военное усиление Китая на своих восточных границах. Хозяин Кремля ответил, что китайские соседи, в отличие от американцев, не объявляют Москву врагом.

"У нас с Китаем за последние годы, за последние десятилетия сложились отношения стратегического партнёрства, которых в истории наших государств мы ранее не достигали. Большой уровень доверительности и сотрудничества, причём по всем направлениям: в политике, в экономике, в сфере технологий, в военно-техническом сотрудничестве. Мы не считаем, что Китай представляет для нас угрозу. Это дружественная страна. Она же не объявляет нас врагом, как это сделали в Соединённых Штатах", - заявил Путин.

Далее он говорит, что экономика Поднебесной уже по ряду параметров больше, чем американская. Последнее - прозрачный намек на то, что России нет смысла идти на разрыв с Пекином.

"Китай ‒ огромная, мощная страна, полтора миллиарда человек. По паритету покупательной способности экономика Китая стала больше экономики США, а по уровню товарооборота за предыдущий год Китай вышел на первое место с Европой, США отошли на второе место", - напомнил Путин.

Он сказал, что у США "начинается такое противостояние с Китаем. Мы это всё видим. Все же понимают это".

"Но нас это не настораживает в том числе и потому, что мы считаем, что наша оборонная достаточность, так мы об этом говорим, находится на очень высоком уровне, в том числе и поэтому", - объяснил Путин, почему Россия не боится Китая.

Учитывая, что выше президент России долго рассказывал о военной угрозе от НАТО, его посыл понятен. По торговым и геополитическим вопросам у Москвы и Пекина куда больше общего, чем с Западом. При этом китайцев Кремль не рассматривает как силу, которая угрожает физическому существованию России.

Путин напомнил, что у КНР всего четыре авианосца, которые России не угрожают, поскольку основная граница у стран - сухопутная. Также он считает, что Китай и в ядерном отношении существенно слабее, чем Россия или США. В том числе Путин поддержал отказ Пекина сокращать свои наступательные вооружения.

"Китайцы справедливо спрашивают: "А чего нам сокращать, если мы и так меньше, чем вы? У нас всего этого меньше. Или вы хотите заморозить наш уровень ядерного сдерживания? А почему мы должны замораживать? Почему мы, страна с полуторамиллиардным населением, не можем поставить перед собой цель хотя бы достичь вашего уровня?"".

В конце блока по Китаю Путин откровенно подытожил: "Мы видим попытки разрушить отношения между Россией и Китаем, мы видим это в практической политике".

О встрече с Байденом в Женеве

Путин заявил, что после избрания Байдена ждал предложений о встрече.

"У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а всё-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединённых Штатов, так и России. Поэтому здесь нет ничего необычного. На самом деле мы, несмотря на такую, казалось бы, жёсткую риторику, ожидали таких предложений", - сказал президент РФ.

По его словам, прологом к саммиту послужило продление договора о сокращении наступательных вооружений по инициативе Байдена. И теперь Путин не исключает, что после саммита эта работа будет продолжаться уже на уровне ведомств.

"Мы слышали сигналы, что американская сторона хотела бы возобновления этих переговоров на профессиональном, экспертном уровне. Посмотрим. Если после встречи на высшем уровне условия будут для этого созданы ‒ пожалуйста, мы же не отказываемся, мы готовы к этой работе", - заявил Путин.

По его словам, список тем, которые интересуют американцев на саммите, известен России. То есть стороны едут на переговоры уже с "домашним заданием". И это вселяет некие надежды на конструктив.

При этом Путин пытался избегать давать жесткие ответы на вопросы о резких заявлениях Байдена в его адрес. Журналист в контексте саммита напоминал о высказываниях про "убийцу" и слова десятилетней давности о том, что у российского президента "нет души".

Путин делал упор на то, что его задача - вести переговоры в интересах России.

"Вообще-то люди встречаются для того, чтобы наладить отношения и создать условия для совместной работы, для достижения каких-то позитивных результатов. А если нужно выяснять отношения друг с другом и собачиться, как у нас говорят в России, ругаться, зачем тогда встречаться, время тратить?"

Но не удержался и от подколов: "Насчет души ‒ это в церковь, пожалуйста". И заявил, что "у Байдена хорошая память, наверное", что в свете разговоров о возрасте политика и слухов о его проблемах с памятью прозвучало как троллинг.

Насчет "убийцы" Путин сказал, что подобные обвинения он уже слышал много раз, "особенно во время борьбы с терроризмом на Северном Кавказе". Но эти ярлыки, по мнению Путина, не то, из-за чего можно "даже слегка" переживать.

"Я все время руководствовался интересами российского государства и русского народа", - сказал Путин.

Журналист NBC перечислил имена погибших людей во время правления Путина - Анна Политковская, Александр Литвиненко, Сергей Магницкий, Борис Немцов, Михаил Лесин. И спросил - все ли это совпадения?

Путин ответил, что этот вопрос похож на «несварение желудка. Только словесное». По словам президента РФ все они погибли в разное время, по разным причинам, от рук разных людей.

"К Лесину я очень хорошо относился, он умер или погиб в США. Так мы у вас должны спросить, как он там погиб", - сказал Путин.

Потом Путин подытожил оскорбления в свой адрес от американцев и назвал их "мачизмом" в традициях Голливуда.

"Вот что касается жёсткой риторики, то мне кажется, что это вообще проявление отчасти общей американской культуры... Чаще всего это такой мачизм. Это в американской, в том числе политической, культуре вроде считается нормально. Кстати говоря, у нас нет. Но если после этой риторики следует предложение встретиться и обсудить двусторонние вопросы и вопросы международной политики, я воспринимаю это как желание к совместной работе. Если это желание серьёзное, мы готовы это поддержать".

О Беларуси и Протасевиче

Тему Беларуси подняли один раз - в контексте посадки борта Rayanair.

Касаемо задержания экс-главреда "Нехты" Романа Протасевича Путин сначала пытался сказать, что он не слишком в курсе вопроса и ему вообще эта тема не интересна.

Но журналист не сдавался и продолжал сыпать вопросами о посадке авиалайнера в Минске. И президент РФ наконец начал говорить конкретно.

Он удивился, почему за всем информационным шумом по этому вопросу "забыли" взять комментарий у пилота рейса, на котором летел Протасевич? Ведь только он мог бы сказать, принуждали его пойти на посадку в Минске или это было свободное решение экипажа.

"Вы спросите у пилота. Самое простое ‒ спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? Спросите у него. Вы спрашивали у него? Что-то я ни разу не слышал интервью этого командира корабля, который сел в Минске. Почему бы его не спросить: тебя что, силой принуждали садиться? Почему не спрашиваете-то у него? Это даже странно. Все обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают", - поинтересовался Путин.

Он также напомнил, как власти Австрии принудили к посадке борт президента Боливии, на котором искали Эдварда Сноудена.

"Я не могу не вспомнить другого случая подобного рода, когда самолёт Президента Боливии по приказу американской Администрации посадили в Вене. Борт №1 Президента, вот так принудительно приказали сесть. Президента вывели из самолёта, обыскали самолёт, и Вы об этом даже не вспоминаете. Вы считаете, это нормально? Там было хорошо, а Лукашенко поступил плохо? Послушайте, давайте как-то будем говорить на одном языке и какими-то одинаковыми понятиями оперировать. Вот "Лукашенко – бандит". А там хорошо?", - спросил президент РФ.