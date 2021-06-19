Сегодня начинается 9-й лунный день в созвездии Весы - крайне эмоциональный день, когда возрастает риск невезения. Всем знакам Зодиака нужно быть настороже, не впадать в уныние, умерить личные амбиции, самоуверенность и гордыню. Общество рискует испытать на себе множество соблазнов, иллюзий, авантюр и обманов. Любой конфликт может превратиться в сильную вражду, а восстановить прежние отношения будет сложно.

Поэтому если вы чувствуете, что эмоции готовы вот-вот вырваться наружу, практикуйте дыхательные упражнения или медитацию.

Астрологи выделяют три знака Зодиака, в жизни которых могут произойти загадочные события. Это Близнецы, Девы и Козероги.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Вы будете под наблюдением и охраной планет, поэтому отвечайте заботой на заботу, вниманием на внимание, цените даже то, что может показаться вам навязчивым и не до конца понятным. Вам предстоит насыщенный день в профессиональной сфере, удачное время для встречи с друзьями. Избегайте финансовых авантюр, не обещайте ничего лишнего, чтобы не попасть в неудобное положение. В течение дня старайтесь не отвлекаться от своих обязанностей, сосредоточьтесь на главном.

Дева (24.08 - 23.09)

Вам захочется узнавать новое - начните изучать иностранный язык, привлекайте к общению своих друзей, делитесь с ними своими идеями. Прилагайте максимум усилий, чтобы получить желаемый результат. День принесет вам приятные сюрпризы, поэтому принимайте с радостью все подарки судьбы. Однако не спешите с выводами, тщательно обдумывайте свои действия и слова. На вечер можете запланировать себе свидание или уделить время налаживанию отношений с любимым человеком.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня энергия будет переполнять вас, поэтому проявите себя во всей красе. Проводите время с пользой и пытайтесь больше отдыхать. Вам откроются чудесные перспективы, не останавливайтесь на достигнутом. Не отказывайтесь от помощи друзей и коллег. Сейчас она вам так же необходима, как и развитие в спорте или творчестве. Есть вероятность нового знакомства, которое изменит ваше мировоззрение. Воспринимайте все новые события, происходящие в вашей жизни, как увлекательную игру.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на эту неделю с 14 по 20 июня.

Читателям "Страны" будет интересно узнать, кого в этом году ждет богатство в соответствии с ведическим гороскопом.