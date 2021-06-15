Во вторник, 15 июня Верховная Рада проведет очередное заседание. Народные депутаты рассмотрят около 60 законопроектов. Кроме того парламентарии заслушают присягу нового нардепа Василися Вирастюка.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте парламента.

В повестке дня такие законопроекты:

первое чтение

3508 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения урегулирования задолженности за потребленные энергоносители теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения;

5305 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Государственного бюро расследований;

3715 - проект закона О внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок).

второе чтение

5153 - проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

5157 - проект закона о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" относительно отдельных аспектов действия переходных положений.

повторное первое чтение

3683 - проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины;

3356-д - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта.

Вопросы ратификации

проект закона о выходе из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей;

проект закона о ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о воздушном сообщении;

проект закона о ратификации Протокола о присоединении Европейского Сообщества к Международной Конвенции по сотрудничеству в области безопасности аэронавигации "ЕВРОКОНТРОЛЬ" от 13 декабря 1960 года, измененной и консолидированной Протоколом от 27 июня 1997 года;

проект закона о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве.

Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент сразу четыре законопроекта на тему налоговой амнистии - №5153 (им вносятся изменения в Налоговый кодекс, который сегодня рассмотрит Рада во втором чтении), №5154 (изменения в Бюджетный кодекс), №5155 (изменения в валютное законодательство), №5156 (правки в Уголовный и другие кодексы). Все они имеют статус неотложных. "Страна" подробно в них ранее разбиралась.

Также мы рассказывали, Рада может собраться на внеочередные заседания ради проектов об олигархах и национальном сопротивлении.