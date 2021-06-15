Сегодня Рада займется законом о добровольном декларировании и заслушает присягу Вирастюка
Во вторник, 15 июня Верховная Рада проведет очередное заседание. Народные депутаты рассмотрят около 60 законопроектов. Кроме того парламентарии заслушают присягу нового нардепа Василися Вирастюка.
Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте парламента.
В повестке дня такие законопроекты:
первое чтение
- 3508 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения урегулирования задолженности за потребленные энергоносители теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения;
- 5305 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Государственного бюро расследований;
- 3715 - проект закона О внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок).
второе чтение
- 5153 - проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.
- 5157 - проект закона о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" относительно отдельных аспектов действия переходных положений.
повторное первое чтение
- 3683 - проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины;
- 3356-д - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта.
Вопросы ратификации
- проект закона о выходе из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей;
- проект закона о ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о воздушном сообщении;
- проект закона о ратификации Протокола о присоединении Европейского Сообщества к Международной Конвенции по сотрудничеству в области безопасности аэронавигации "ЕВРОКОНТРОЛЬ" от 13 декабря 1960 года, измененной и консолидированной Протоколом от 27 июня 1997 года;
- проект закона о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве.
Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент сразу четыре законопроекта на тему налоговой амнистии - №5153 (им вносятся изменения в Налоговый кодекс, который сегодня рассмотрит Рада во втором чтении), №5154 (изменения в Бюджетный кодекс), №5155 (изменения в валютное законодательство), №5156 (правки в Уголовный и другие кодексы). Все они имеют статус неотложных. "Страна" подробно в них ранее разбиралась.
Также мы рассказывали, Рада может собраться на внеочередные заседания ради проектов об олигархах и национальном сопротивлении.