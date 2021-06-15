Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве, будет состоять из трех частей: узкой и двух расширенных. Лидеры обсудят, в том числе, Сирию и Украину.

Об этом со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Саммит начнется 16 июня в 13:00 (14:00 по киевскому времени - Ред.). На сегодня согласованы практически все организационные параметры, повестка дня и очередность вопросов.

Переговоры, по словам Ушакова, будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай и кофе. Узкий состав предусматривает участие главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков. Формат тет-а-тет пока не предусмотрен, однако все будет зависеть от желания президентов.

В российскую делегацию войдут Сергей Лавров, Юрий Рябков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Кроме того, приглашены замруководителя администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, поскольку в повестке Украина и Сирия.

Договоренности о совместной пресс-конференции по итогам встречи делегации так и не достигли. Также несогласованным пока остается вопрос по итоговым документам, ясность будет к вечеру сегодняшнего дня.

По словам Ушакова, накануне встречи принимаются сверхсерьезные эпидемиологические меры. А после саммита у Путина запланирована встреча с президентом Швейцарии.

Напомним, Байден назвал Путина умным человеком и достойным соперником.

Также мы писали о том, что Зеленский сожалеет, что не успел встретиться с Байденом до его саммита с Путиным.