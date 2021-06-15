В Украине с 15 июня начал действовать новый механизм по растаможке паомобилей на европейских номерах - "евробляхах". Формула растаможки не зависит от стоимости машины, при этом учитывается ее возраст, объем и тип двигателя.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно документу бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Согласно документу, предлагается в течение 180 дней с момента вступления его в силу, растаможивать авто по формуле Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе.

В этой формуле ставка базовая это ставка налога в евро за 1 единицу транспортного средства, которая определяется исходя из количества лет, прошедшее с года изготовления авто, до года определения ставки налога.

Vе - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства. Она определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в кубических сантиметрах на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. сантиметров (включительно);





0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);





0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 3001 куб. сантиметров до 4000 куб. сантиметров (включительно);





0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 4001 куб. сантиметров до 5000 куб. сантиметров (включительно);





0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя более 5000 куб. сантиметров.

Fе - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства.

Формула растаможки не зависит от стоимости машины, учитывается ее возраст, объем и тип двигателя. Базовая ставка будет колебаться в диапазоне от нуля до 150 евро.

Законопроект №1403-IX позволяет "евробляхерам" вывезти автомобиль с территории Украины или растаможить его, ограничившись только штрафом в 8500 грн и не платить штраф в 170 тыс. грн.

Растаможить можно лишь один автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Однако это транспортное средство должно соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро2" и быть произведено после 1995 года.

Напомним, 12 мая Зеленский подписал законы, которые вносят изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины (№ 1402-IX и № 1403-IX) о льготном растаможивании автомобилей на европейских номерах.

Ранее "Страна" подробно писала о том, какие льготы дают "евробляхерам" и закончится ли эпоха еврономеров в Украине.