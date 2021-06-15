Во вторник, 15 июня, в Украине состоится внешнее независимое оценивание (ВНО) по географии.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования.

Проходить тест будут более 175 тысяч человек в 743 пунктах тестирования в течение 150 минут. Тест насчитывает 54 задания. За правильное его выполнение можно набрать 90 баллов.

Как будет проходить ВНО по географии-2021

Тестирование в этом году пройдет в условиях пандемии Сovid-19. Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников к пункту начнется в 09:50 и продлится до 10:50. Если же участник прибудет в пункт после 10:50, он не будет допущен к экзамену.

Для допуска к экзамену всем участникам обязательно нужно иметь следующие документы:

- оригинал сертификата внешнего независимого оценивания,

- паспорт или иной документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

- приглашение-пропуск для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать со своей информационной страницы.

Запрещенные для сдачи ВНО предметы

Не разрешается с собой приносить мобильный телефон, наушники, флешки, фотоаппараты и любые другие устройства сохранения, считывания и воспроизведения информации.

Напомним, на внешнее независимое оценивание-2021, основная сессия которого проходит с 21 мая по 15 июня, зарегистрировалось почти 390 тысяч человек. Мы публиковали перечень дат сессий по всем предметам.

Также мы рассказывали, что на ВНО по украинскому языку пришли чуть больше половины зарегистрированных школьников.