По состоянию на утро вторника, 15 июня, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 1 014 человек.

Напомним, что вчера, 14 июня в стране было выявлено 420 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 594 человека.

Умерли за отчетные сутки 77 человек (с начала эпидемии 51 769 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 5 511 человек (с начала эпидемии - 2 136 176 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 43 ребенка и 51 медработник.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (82 человека), Донецкой области (61), Харьковской области (60) и Хмельницкой области (60).

В Киеве выявили 243 новых случая.

Ранее "Страна" сообщала, что Москва опять закрывается на карантин с 16 июня. Из-за вспышки короны в столице России ввели новые серьезные ограничения.

Также мы рассказывали, что индийский штамм Covid-19, котрый получил название "Дельта", стремительно расползается по планете.