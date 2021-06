В городе Роктоне (США, штат Иллинойс - Ред.) вспыхнул масштабный пожар на химическом заводе компании Chemtool Inc. На заводе производили различные смазочные материалы, металлообрабатывающие жидкости и чистящие средства.

Власти начали эвакуацию жителей проживающих рядом с заводом. Возгорание началось около 07:30 утра по местному времени, в понедельник 14 июня (15.30 по Киеву - Ред.). Руководство завода заявило, что все его сотрудники находятся в безопасности, как передает NBC News.

Пожарные локализовали огонь, но завод продолжает гореть. Начальник пожарной охраны Роктона Кирк Уилсон заявил, что борьба с огнем с помощью воды может привести к опасному стоку в реку Рок, приток реки Миссисипи, расположенный примерно в 270 метрах к западу от завода. Пожарные решили, что это может привести к экологической катастрофе и отказались от тушения пожара водой.

"Завод в значительной степени уничтожен", - сказал Уилсон.

Чиновники заявили, что они обеспокоены тем, что такие химические вещества, как серная кислота, азот и свинец, могут распространяться через дым. Доктор Сандра Мартелл, администратор Департамента здравоохранения округа Виннебаго, попросила людей надевать маску при выходе на улицу. Пока неизвестно, что стало причиной пожара.

В сети уже появилось видео пожара, снятое с высоты птичьего полета.

