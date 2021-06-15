Органы по охране дикой природы Китая планируют отвести обратно стадо диких слонов, которые весной покинули заповедник в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе и кочуют по юго-западной провинции Юньнань.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Азиатские слоны привлекли внимание мировой общественности после того, как покинули свою первоначальную среду обитания и преодолели около 500 км, достигнув 2 июня окрестностей города Куньмин.

По наблюдениям штаба по мониторингу миграции диких азиатских слонов, четырнадцать особей в субботу продолжали бродить по территории волости Шицзе города Юйси, а один оторвался от стада восемь дней назад и находится в районе Цзиньнин города Куньмин.

Из штаба сообщили, что перемещение слонов обратно будут проводить с помощью приманок и блокировки дорог. Специалисты считают, что внезапное похолодание и дожди в последние дни благоприятно повлияют на возвращение животных в изначальную среду обитания.

В субботу местные власти привлекли 319 человек и 18 беспилотных летательных аппаратов для мониторинга миграции стада и предотвращения конфликтов между слонами и людьми. Из-за слонов также были эвакуированы 3 548 человек.

После обнаружения побега более одного месяца власти направляли полицейских для мониторинга миграции слонов и освобождения дорог, чтобы облегчить передвижение стада. Также великанов с помощью еды отваживали от густонаселенных пунктов.

В Китае азиатские слоны в основном обитают в провинции Юньнань и находятся под государственной защитой первой категории. Благодаря усилиям по их защите популяция диких слонов в провинции выросла примерно до 300 особей по сравнению с 193 особями в 1980-х годах.

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