Зеленский потребовал конкретики по НАТО. Его не услышали

Владимир Зеленский дал очередное интервью западным СМИ. Теперь ему даже не нужно искать медиаплощадки для выражения собственной точки зрения: в преддверии сразу нескольких международных саммитов, на которых Украина является одной из ключевых тем, ведущие СМИ Запада сами предлагают свои услуги.

Вот и в данном случае совместное интервью у него взяли три крупнейших информагентства мира: Reuters, Associated Press и Agence France-Presse. И было оно посвящено главным событиям недели: саммиту НАТО, прошедшему вчера в Брюсселе, а также предстоящей встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Собственно, основная тема интервью – это либо открытое, либо опосредованное послание к американскому президенту. В отношении саммита НАТО Зеленский сказал прямо: Байден должен сказать четкое "да" или "нет" в отношении присоединения Украины к альянсу и в случае положительного ответа назвать сроки, когда это произойдет.

Проблема в том, что именно этого хозяин Белого дома и не может сделать. Потому что хозяином НАТО он больше не является. Прошли те времена, когда в Североатлантическом альянсе мнение Вашингтона было решающим: теперь, чтобы сохранить единство этого блока, нужно учитывать мнение Берлина с Парижем. Больше того, нельзя их раздражать. А тема Украины в НАТО – раздражитель для этих двух столиц. Поэтому не стоит удивляться, что нужного ответа Зеленский от саммита не получил.

Что касается встречи Байдена с Путиным, то украинский президент использовал площадку трех информагентств, чтобы напомнить американскому президенту якобы сказанную им фразу, что "торговать интересами Украины он не будет".

В принципе, хозяин Белого дома вполне мог сказать эту фразу. Вопрос только в том, что понятие "интересы Украины" очень существенно отличается в понимании не только лидеров разных государств, но даже внутри страны – у лидеров разных партий. Больше того, у самого Зеленского образца 2019 и 2021 годов это понимание отличается кардинально.

Кулеба требует Крым и Донбасс за "Северный поток - 2"

Активен был вчера и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который дал интервью немецкой Die Welt. Правда, темы его интересовали несколько иные, чем президента. Относительно саммита НАТО он уже прекрасно понимал, что дожидаться четких обещаний не приходится (да и СМИ из Германии – не лучшее место, где эту тему стоит обсуждать). А потому сосредоточился на более актуальной в Берлине теме "Северного потока - 2".

Правда, подход к этой теме у Кулебы вызывает удивление. Он, в частности, заявил о том, что Украина готова рассмотреть компенсационный пакет за запуск газопровода, однако может на него и не согласиться. Министр считает, что достойной компенсацией может стать только "деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины".

Хотя очевидно, что темы Донбасса и Крыма вообще не связаны с темой "Северного потока - 2" и связывать их не станут ни в Берлине, ни в Москве. Что касается энергобезопасности, то здесь просто непонятно, что имеет в виду министр.

В теории энергобезопасность – это гарантия непрерывного получения страной энергоносителей в нужном ей объеме. Однако ведь никто не может помешать Украине закупать нефть и газ в нужном ей объеме – хоть в Евросоюзе, хоть на Ближнем Востоке. Были бы только деньги.

Но самое непонятное – это, собственно, подход Кулебы к проблеме. После окончания строительства "Северного потока - 2" компенсация для Украины становится лишь вопросом доброй воли участников проекта. Киев помешать работе газопровода не может, а Вашингтон этого делать не будет. Так почему наш министр иностранных дел вообще решил, что он вправе что-то требовать?

Зачем России новые учения у украинских границ?

Путин накануне международных саммитов тоже дал интервью – американскому каналу NBC. Интервью получилось скандальным – судя по диалогу журналиста и президента. Но нас, конечно, в первую очередь, интересовало то, что хозяин Кремля сказал об Украине.

Один из ключевых вопросов – о стягивании российских войск к нашей восточной границе, которое произошло весной нынешнего года. Поводом для него, как известно, были учения, но российский президент о них даже не вспомнил, он сказал, что причина – в натовских учениях, которые регулярно проводятся у границ России.

Очевидно, что ответ шит белыми нитками. Однако, судя по всему, Путину и нужно было, чтобы ответ на данный вопрос не выглядел убедительным. Похоже, он хочет, чтобы Запад подсознательно чувствовал: российские войска у границ Украины – это постоянная угроза для Киева.

Причина понятна. Еще весной российский президент понял: угроза войны России с Украиной делает гораздо миролюбивее и украинские власти, и даже весь Североатлантический альянс, который не хочет воевать не только за Харьков с Запорожьем, но даже за Киев со Львовом.

И потому вряд ли стоит удивляться, что вчера, аккурат в день саммита НАТО и перед встречей с Байденом, возле границы Украины начались учения российской армии с применением авиации. Теперь этот аргумент, похоже, станет постоянной козырем российской политики.

Центры немассовой вакцинации: как Минздрав собирается привить 5 миллионов за лето?

Минздрав вчера отчитался о том, что за последний уикенд в Украине в 50 центрах массовой вакцинации было сделано 31,3 тысячи прививок. Само открытие таких центров – безусловно, положительный момент, однако даже эти цифры поводом для гордости назвать сложно.

Известно, что нынешний министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал до конца лета уколоть двумя прививками 5 млн человек. На данный момент первую дозу получили полтора миллиона, а дважды уколотых насчитывается 240 тысяч. Даже если их вычесть из обязательства министра, остаются более 8 млн прививок. И 76 дней на то, чтобы их сделать.

Нетрудно подсчитать, что для выполнения обещания Ляшко нужно делать не менее 100 тысяч уколов каждый день, а не только в выходные. То есть даже те темпы, которые были взяты в последний уикенд, необходимо увеличить в семь раз. Так что гордиться пока нечем. Как, собственно говоря, сложно понять, почему на трехмиллионный Киев создан всего один центр.

Но количественные показатели – это только одна сторона проблемы. Есть еще и, так сказать, качественная. Способ регистрации на вакцинацию, избранный Минздравом, – через приложение "Дия", – способствует тому, что прививается преимущественно молодежь. Поскольку процент умеющих и желающих создать себе это приложение в смартфоне уменьшается обратно пропорционально возрасту людей.

Между тем, как известно, опасность коронавируса как раз возрастает в соответствии с количеством прожитых лет. В результате получается, что вакцины получают не те, кому они нужны в первую очередь.

И потому было бы правильным сместить акценты, перенеся центры вакцинации в классические поликлиники и сделав в них доступной классическую запись на прививку. А похвалиться успехами "государства в смартфоне" можно и позже – когда прививки сделают всем пенсионерам.

Курс - 27: ждет ли Украину повторение 2019-го?

Официальный курс гривны к доллару впервые за последний год оказался меньше 27 гривен. Правда, никакого ажиотажа и никакой эйфории это не вызывает – наоборот, заставляет вспомнить события 2019-го и первого квартала 2020 года.

Тогда, как мы помним, в течение почти всего года выборов гривна укреплялась – начав с 28 гривен за доллар, она дошла до 23. А потом, в течение одного месяца в первом квартале 2020-го, сделала резкий откат обратно, что привело к панике на рынке и локальному финансовому кризису. К счастью, только к локальному, хотя все могло завершиться и куда хуже.

Нынешнее руководство Нацбанка, судя по всему, ведет себя намного осторожнее, не допуская чрезмерных скачков курса. И в этом плане 27 – своеобразная рубеж, который необходим для удерживания стабильности. Если начнет повторяться ситуация двухлетней давности, экономика этого может и не пережить.

А потому следует ожидать, что дальнейшего укрепления гривны Нацбанк не допустит – хотя бы из чувства самосохранения. Потому что иначе можно получить те же обвинения, что привели к падению предыдущего руководства.