Обильные осадки в Николаеве остановили движение транспорта по улицам города.

Как сообщает сайт города Николаев 0512.ua, большинство улиц в городе опять затопилось, несмотря на то, что дождь закон. Вероятно, ливневая система не справляется с таким потоком воды.

Отмечается, что традиционно затопило Дормашину, которая всегда страдает в такие дожди.

Как говорится в сюжете ТСН, на некоторых улицах водители были вынуждены сидеть в машинах, дожидаясь, пока уровень воды спадет и появится возможность двигаться дальше. Машины заливало по самые фары. А на улице Инженерной в "ловушке" оказалось такси, вода достигала окон автомобиля.

Местные жители говорят, что такие дождевые подтопления совсем не характерны для этих улиц, и главной причиной считают забитую канализацию в городе.

При этом, по прогнозам синоптиков, дожди в городе продолжатся и во вторник, 15 июня.

Ранее "Страна" рассказывала, что во вторник в Украине продолжатся грозовые дожди, а воздух прогреется до 27 градусов.

Также мы писали о том, что в портах Одессы и Николаева ограничили работу с зерновыми из-за непогоды.