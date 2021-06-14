Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, состоявшегося 14 июня в Брюсселе, высказал свой взгляд на вступление Украины в Североатлантический альянс.

По его словам, военный конфликт на Донбассе вовсе не исключает принятие Украины в Альянс новым членом.

Видео выступления американского лидера опубликовано в соцсетях Белого дома.

"Ситуация на Донбассе не исключает возможности вступления Украины в НАТО", - сказал 46-й президент США.

Как пишет Телеграм-канал "Политика "Страна", это очень важное заявление, потому что ранее считалось, что страны с незакрытым военным и территориальным конфликтом в НАТО не берут.

Между тем в той же речи Байден открыто признал, что против вступления Украины в НАТО сейчас, так как она не соответствует критериям. Президент США полагает, что Киеву сначала надо избавиться от коррупции.

Ранее "Страна" подробно разбирала, что решили участники саммита НАТО по поводу вступления в блок Украины.

Также мы приводили слова Владимира Зеленского о готовности Украины присоединиться к НАТО.