Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО, состоявшегося 14 июня в Брюсселе, высказал свое мнение о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Он заявил, что сейчас против такого вступления, и объяснил, почему.

Видео выступления главы Белого дома опубликовано в соцсетях его администрации.

"Мой ответ - нет. Соответствие критериям - вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий. Ситуация непонятная, предстоит понять это в будущем, а пока мы будем делать все возможное, чтобы Украина была в состоянии сопротивляться физической агрессии России", - ответил Байден на вопрос о готовности вступления Украины в Альянс.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, что говорили на саммите НАТО по поводу вступления в этот блок Украины.

Мы также приводили заявление Владимира Зеленского, что Украина "готова быть в Альянсе больше, чем большинство стран Европейского Союза". Он считает, что украинцы хотят вступления в Альянс, чтобы защитить своих детей.