Президент США Джо Байден 14 июня во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе высказался о главе Кремля Владимире Путине. Он назвал российского лидера достойным соперником и охарактеризовал его как умного человека.

Видеозапись речи Байдена приводит Телеграм-канал "Политика Страны".

"Я уже встречался с ним. Он умный, жесткий человек. И он является достойным соперником", - заявил глава Белого дома.

Канал заметил, как на глазах меняется риторика американского президента, еще недавно считавшего Путина убийцей.

"Чем ближе дата встречи Байдена с Путиным, тем все больше находит президент США тёплых слов о своём российском коллеге. А ещё два дня осталось. Послушаем, что скажет президент США завтра", - написал канал.

Напомним, в интервью ABC News 17 марта на вопрос журналиста о том, думает ли Байден, что российский президент является убийцей, тот ответил утвердительно.

На это на следующий день президент РФ заявил, что "кто как обзывается, тот сам так называется". А также пожелал БАйдену здоровья.