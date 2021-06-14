Минувшие выходные оказались удачными в профессиональном плане для сотрудников столичного уголовного розыска. 13 июня в Печерском районе столицы они на горячем поймали банду, включавшую пятерых грузин-домушников. Бандой руководил главарь по имени Мамука.

Об этом "Стране" рассказали источники в киевском уголовном розыске.

Криминальный квинтет прибыл в столицу для совершения квартирных краж на постоянной основе. Однако воровские гастроли не задались. Во время взлома квартиры в элитном доме на улице Коновальца в центре Печерска Мамука и компания были задержаны с поличным.

Домушники успели взломать замки и выкрасть из квартиры более 150 тысяч гривен и золотые украшения. Однако распорядиться украденным незваным гостям не посчастливилось. Украденные деньги и вещи были изъяты сотрудниками полиции. А грузин определили в изолятор временного содержания.

Это преступление полиция начала расследовать в рамках ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража со взломом). Гастролерам грозит до шести лет тюрьмы. Кроме того, их проверяют на причастность к другим кражам в Киеве.

Прокуратура намерена требовать ареста для всех членов банды Мамуки.

В марте "Страна" рассказывала, как в Киевской области задержали банду, которая осуществляла разбойные нападения на частные дома. Угрожая оружием и физической расправой, грабители выносили деньги, драгоценности и ценное имущество.

А зимой мы сообщали о банде кавказцев, которые грабили прохожих на Печерске, угрожая ножами.