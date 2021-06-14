Патрульные полицейские Николаева нашли и задержали водителя, который разъезжал по городу в состоянии наркотического опьянения и совершил 18 ДТП. По счастливой случайности он никого не убил и не травмировал.

О "рекордсмене" сообщается в Фейсбуке патрульной полиции Николаевской области.

Информация о неадекватных действиях на дороге водителя белого автомобиля Ford начала поступать патрульным примерно в 13:00. Заявители объясняли, что водитель авто на большой скорости ездит по улицам города и врезается в другие машины.

Дежурная часть быстро сориентировала все патрульные экипажи города на розыск и остановку правонарушителя.

Менее чем за 15 минут один из патрулей нашел искомое авто на проспекте Богоявленском. Автомобиль на большой скорости двигался в сторону Корабельного района города. Водитель на требования об остановке не реагировал, поэтому инспекторы начали преследование.

Остановить правонарушителя удалось только путем блокирования в селе Галицыново, что в Витовском районе города. После остановки водитель выскочил из машины и начал убегать. Попытка не удалась - беглеца задержали.

Нарушителем оказался 36-летний житель соседней области. Он не смог объяснить патрульным свои действия. У него присутствовали явные признаки наркотического опьянения, но проходить осмотр он категорически отказался.

Патрульные составили на водителя несколько административных материалов, а именно:

18 протоколов по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП);

18 протоколов по ст. 122-4 (оставление места ДТП);

протокол по ч.1 ст.130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения);

протокол по ст.122-2 (невыполнение требования об остановке);

постановление по ч.1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившем для проверки удостоверения водителя соответствующей категории) КоАП.

Дальнейшую судьбу нарушителя будет решать суд.



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