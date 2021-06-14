В понедельник, 14 июня, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения.

Об этом сообщается в Фейсбуке сообщили оперативно-тактической группировки.

Как сказано в записи, пострадавших доставили в лечебное учреждение, где им оказали надлежащую медицинскую помощь. Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого - средней тяжести.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте взрыва работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Как писала "Страна", в пятницу на Донбассе в результате от осколочного ранения погиб один украинский военный.

Также мы сообщали, что в тот же день, 11 июня, по данным "ЛНР", диверсионная группа отдельного центра ВСУ специальных операций "Запад" напала на наблюдательный пост "Народной милиции" в районе населенного пункта Голубовское и убила пятерых "ополченцев".